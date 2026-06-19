La lite sul pulmino agita il tour del Premio Strega. Interviene la Fondazione Bellonci..

Il caso – Durante il lungo tour del Premio Strega 2026, ci sarebbe stata una lite tra il favorito, Michele Mari, e Teresa Ciabatti: al centro del diverbio, un commento infelice pronunciato dall’autore di “I convitati di pietra” su Michela Murgia. Lo scrittore precisa di “non aver mai parlato dell’aspetto fisico di Michela Murgia, mi sono comunque scusato…”. Quanto alla Fondazione Bellonci, “ritiene ogni espressione denigratoria e ogni giudizio lesivo della dignità delle persone incompatibili con lo spirito del Premio Strega” – I particolari

Finora, l’80esima del Premio Strega era stata un’edizione priva anche della più flebile querelle. Alla fine, però, come riporta Repubblica.it, il “caso” sembra arrivato, per il riconoscimento letterario più ambito d’Italia (tra l’altro, nel giorno in cui è stata annunciata, a Taormina, la cinquina della seconda edizione del Premio Strega Saggistica): galeotto sarebbe stato l’infinito tour stregato, con tanto di convivenza forzata nel pulmino tra scrittori e scrittrici in gara in questo caldissimo finale di primavera…

La ricostruzione

Stando a quanto riportato dal sito del quotidiano, ci sarebbe stata una lite tra il gran favorito, Michele Mari (autore di I convitati di pietra, Einaudi), e Teresa Ciabatti, arrivata quarta in semifinale: “Al centro del diverbio, un commento infelice pronunciato da Mari su Michela Murgia. Da quello che sta venendo fuori, al momento solo attraverso voci riferite da testimoni, Mari avrebbe espresso giudizi pesanti su Murgia con parole molto discutibili…”.

Ciabatti sarebbe intervenuta per difendere l’amica, venuta a mancare nell’estate di tre anni fa (era il 10 agosto del ’23). Repubblica.it parla di confronto “molto teso” tra i due durante il trasferimento verso Bisceglie (tutto sarebbe accaduto ieri), con tanto di minaccia di ritiro da parte dell’autrice di Donnaregina (Mondadori): “Le voci corrono. Partono le telefonate tra scrittrici. Si valuta se uscire con una dichiarazione pubblica. Poi tutto rientra. Almeno per il momento…”.

Da un lato va ricordato che Mari e Ciabatti sono pubblicati dallo stesso gruppo editoriale (Mondadori), anche se da due marchi diversi, dall’altro c’è anche da specificare che la lite sarebbe avvenuta in un contesto privato.

Come fa notare sempre il sito del quotidiano, ovviamente sarebbe Mari “quello che rischia di più e che potrebbe risentire di quello che sta accadendo”. Al tempo stesso, Repubblica.it specifica che lo scrittore ed ex docente della Statale si sarebbe scusato.

Interviene la Fondazione Bellonci

Circa tre ore dopo il retroscena del quotidiano, la Fondazione Bellonci, oggi impegnata al Festival Taobuk, replica con la seguente nota: “In relazione a quanto riportato oggi dalla stampa circa le dichiarazioni attribuite a Michele Mari, la Fondazione Bellonci ritiene ogni espressione denigratoria e ogni giudizio lesivo della dignità delle persone incompatibili con lo spirito del Premio Strega“.

“Mari: Mai parlato dell’aspetto fisico di Michela Murgia”

A seguire, interviene lo stesso Mari: “In relazione alle voci incontrollate che stanno circolando in merito a un mio diverbio con Teresa Ciabatti, tengo a precisare di non aver mai parlato dell’aspetto fisico di Michela Murgia, né mai mi sarei permesso. Con Teresa Ciabatti ci siamo poi chiariti, tanto che lei stessa mi ha detto di non voler dare seguito all’episodio. Mi sono comunque scusato con lei, se qualcosa nelle mie parole poteva averla ferita; così come non volevo certo offendere Michela Murgia, ma soltanto rievocare (peraltro in un contesto privato) un lontano episodio di reciproca incomprensione”.

Ricordiamo che, oltre a Mari e Ciabatti, a giocarsi il Premio Strega 2026 ci sono anche Matteo Nucci, Bianca Pitzorno, Alcide Pierantozzi ed Elena Rui.

Chissà cosa riserverà la tappa più distante e faticosa del tour, quella di Città del Messico…

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