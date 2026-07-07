L’80esima edizione “consolida il rapporto tra il Premio Strega e Roma”. I sei “finalisti” e gli ultimi retroscena

Alla vigilia della finale del Premio Strega 2026, giunto all’80esima edizione, come abbiamo raccontato il favorito per la vittoria finale è tornato a essere Michele Mari, nonostante le polemiche seguite alle voci sullo scontro nel “van per Bisceglie” con Teresa Ciabatti. A ospitare la serata conclusiva, in diretta su Rai3, sarà Piazza del Campidoglio. Per il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, si “rafforza ulteriormente” il legame tra la Capitale e il Premio, anche grazia al rinnovo del protocollo d’intesa tra Roma Capitale e la Fondazione Bellonci

Come abbiamo scritto ieri, alla vigilia della finale del Premio Strega 2026, giunto all’80esima edizione, il favorito per la vittoria finale è tornato a essere Michele Mari, nonostante le polemiche seguite alle voci sullo scontro nel “van per Bisceglie” con Teresa Ciabatti (qui tutti i particolari).

In vista della serata finale in Piazza del Campidoglio (condotta su Rai3, dalle 23, da Pino Strabioli e Gloria Campaner), si è tenuta la conferenza stampa – moderata da Melania Petriello – per fare il punto sul riconoscimento letterario promosso da Fondazione Maria e Goffredo Bellonci e Strega Alberti Benevento (con il sostegno di Roma Capitale, con il contributo di Camera di Commercio di Roma, partner BPER Banca e in collaborazione con Istituzione Biblioteche di Roma, Persol, Eni, FUIS e Camera Nazionale della Moda Italiana).

La sestina finalista

In finale, lo ricordiamo, una sestina composta dal già citato Mari, autore di I convitati di pietra (Einaudi, libro proposto da Vittorio Lingiardi), da Matteo Nucci, autore di Platone – Una storia d’amore (Feltrinelli, proposto da Giancarlo De Cataldo), da Bianca Pitzorno, autrice di La sonnambula (Bompiani, proposto da Roberta Mazzanti), da Teresa Ciabatti, autrice di Donnaregina (Mondadori, proposto da Roberto Saviano), da Alcide Pierantozzi, autore di Lo sbilico (Einaudi, proposto da Donatella Di Pietrantonio) e da Elena Rui, autrice di Vedove di Camus (L’orma, proposto da Lisa Ginzburg).

La conferenza stampa della vigilia

Sono intervenuti Roberto Gualtieri, sindaco di Roma Capitale, Massimiliano Smeriglio, assessore alla Cultura di Roma Capitale, Giovanni Solimine, presidente della Fondazione Maria e Goffredo Bellonci, Giuseppe D’Avino, presidente di Strega Alberti Benevento, Stefano Petrocchi, direttore della Fondazione Bellonci, e Serena Morgagni, responsabile della Direzione Communication di BPER Banca.

“Siamo orgogliosi di ospitare in Campidoglio l’ottantesima edizione del Premio Strega, da sempre uno degli appuntamenti più importanti della vita culturale italiana e profondamente legato a Roma. Per questa edizione abbiamo voluto rafforzare ulteriormente questo legame, portando la serata finale anche in altri spazi culturali della città, perché possa essere condivisa da un pubblico ancora più ampio. Piazza del Campidoglio sarà il palcoscenico di una serata speciale che celebrerà la qualità e la vitalità della narrativa italiana contemporanea, con le autrici e gli autori della sestina finalista”, ha dichiarato il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

Quanto a Giovanni Solimine, ha aggiunto: “Gli Amici della Domenica cominciarono a riunirsi l’11 giugno 1944, una settimana dopo la liberazione di Roma. E da quel momento il rapporto del Premio Strega con la Città si è consolidato arricchendosi di tante iniziative: gli incontri con gli autori presso la Casa delle letterature, le iniziative di promozione della lettura a Tor Bella Monaca e nelle altre periferie, l’ingresso in giuria dei circoli di lettura attivi nelle biblioteche. Il rinnovo del protocollo d’intesa tra Roma Capitale e la Fondazione Bellonci intende rafforzare il legame tra la cultura letteraria e la Città, favorendo una sempre maggiore partecipazione dei cittadini. Lo svolgimento della serata finale dell’80esimo Premio Strega sulla Piazza del Campidoglio intende simboleggiare tutto questo”.

Il Premio Strega Deutschland

Novità di questa edizione è il Premio Strega Deutschland. L’iniziativa intende “rafforzare la diffusione della nostra narrativa contemporanea in Germania sostenendo lo studio dell’italianistica”: un gruppo di 70 docenti e studenti di 8 atenei delle università di Augsburg, Bochum, Düsseldorf, Halle, Lipsia, Rostock, Saarbrücken e Treviri, coordinato dal professor Henning Hufnagel, ha letto e votato i libri della dozzina esprimendo tre preferenze che hanno contribuito a eleggere la sestina e nella seconda votazione a eleggere il vincitore. L’autore più votato dalla giuria del Premio Strega Deutschland è Alcide Pierantozzi e riceverà il riconoscimento in autunno presso l’Ambasciata d’Italia a Berlino.

Il Premio Strega BPER Art

Dal 2018 viene assegnato un premio ai finalisti, risultato di un concorso di idee, il Premio Strega BPER Art, indetto da BPER Banca e rivolto a tutte le Accademie di Belle Arti statali, per la realizzazione di una scultura ispirata al mestiere di scrivere e all’importanza della promozione della lettura. La sestina 2026 riceverà un’opera realizzata da Valerio Sannino, studente dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, il cui titolo è Pagine.

Fotografia header: La sestina del Premio Strega 2026 (credit Musa)