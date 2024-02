Il programma di Book Pride Milano 2024: ospiti, temi e novità

Dall’8 al 10 marzo a Milano l’ottava edizione di Book Pride. Il tema sarà “Cosa vogliamo”. Tra le novità, l’apertura allo sport (con Gigi Datome, curatore speciale). Tante le autrici e gli autori italiani e internazionali presenti, come pure le iniziative per bambini e adolescenti – Il programma e gli ospiti della manifestazione

Presentato il programma dell’ottava edizione di Book Pride, la manifestazione letteraria promossa da ADEI – Associazione Degli Editori Indipendenti, in collaborazione con il Comune di Milano e il Patrocinio della Regione Lombardia, che si terrà dall’8 al 10 marzo presso Superstudio Maxi (via Moncucco, 35 – Metropolitana Linea M2 Famagosta).

Duecento i marchi editoriali presenti, per oltre 1000 metri quadrati di libri e 550 ospiti.

“COSA VOGLIAMO”

“Cosa vogliamo”: questa la frase simbolo dell’edizione 2024 di Book Pride, rappresentata nel manifesto a firma di Sarah Mazzetti e frutto del confronto tra la squadra dei curatori – guidata da Laura Pezzino e Marco Amerighi – che vede presenti Valentina De Poli per Book Young/YA e il fumettista Martoz per Book Comics.

IL CURATORE SPECIALE GIGI DATOME

Anche per questo 2024 la manifestazione vedrà la partecipazione di un curatore speciale: sarà la stella del basket Gigi Datome, “autore di una capsula di incontri a cavallo tra sport, musica e letteratura”: “Sono felice, dopo aver aver partecipato da fruitore e da relatore, che quest’anno gli amici di Book Pride abbiano deciso di aggiungermi a Marco Amerighi e Laura Pezzino come curatore speciale dell’edizione 2024. Curerò degli eventi per parlare di sport, musica e ovviamente libri”, ha spiegato il campione che, dopo una carriera che l’ha visto solcare i campi dell’NBA e guidare come capitano la Nazionale Italiana di Basket a pochi mesi dal suo ritiro, entra così nel pieno della sua passione per la letteratura.

“LAVORO, SESSO E SOLDI…”

“Quando abbiamo pensato al tema dell’ottava edizione di Book Pride, Cosa vogliamo, abbiamo isolato immediatamente alcuni punti cardine: lavoro, sesso e soldi. Che rapporto vogliamo avere con il lavoro che, dopo la pandemia, è diventato sempre più il fulcro di ambivalenze e contraddizioni, catalizzatore di tensioni che coinvolgono il potere e lo sfruttamento di classe? Che tipo di relazione vogliamo costruire con il sesso e la pornografia, che oggi ancora di più rispecchiano, e amplificano, la società violenta in cui viviamo, allo scopo di proporre modelli nuovi, più liberi e meno violenti, alle nuove generazioni? E passando ai soldi, uno degli ultimi, tenaci tabù sopravvissuti nella nostra società: siamo pronti a parlarne in un dibattito pubblico, inclusivo e rispettoso verso tutti i soggetti socioeconomici? Quest’anno a Book Pride vogliamo partire da qui…”, hanno dichiarato Pezzino e Amerighi.

“Milano è da tempo la capitale della lettura in Italia – ha sottolineato Tommaso Sacchi, assessore alla Cultura del Comune di Milano – e per gli appassionati del libro Book Pride rappresenta senz’altro uno degli appuntamenti più attesi dell’anno”

Quanto ad Adei, il presidente Andrea Palombi ha aggiunto che l’associazione “è particolarmente contenta di promuovere Book Pride in un momento in cui c’è più che mai bisogno di risvegliare l’amore e persino l’orgoglio per i libri e la lettura. Book Pride è la casa di tante piccole, medie e anche grandi case editrici indipendenti che formano il tessuto connettivo di base dell’editoria italiana, portando avanti ricerca e scouting in difficilissime condizioni economiche e con margini esigui se non inesistenti. Per questo è proprio da Book Pride che vorremmo chiedere al governo che intenzioni ha per il libro e la lettura. Purtroppo, a giudicare dai recenti tagli operati nel settore, le prospettive sembrano tutt’altro che incoraggianti. Di questo parleremo in un incontro con tutte le associazioni della filiera del libro (editori, librai, bibliotecari), uno degli incontri professionali organizzati da Adei per fare il punto sui problemi del settore”.

Isabella Ferretti, Presidente di Book Pride, ha aggiunto: “Cosa Vogliamo è un’azione affermativa. Sotto l’epidermide del reale vive un universo insondato, fatto di desideri e speranze ma anche di delusioni, coscienza critica, tracce di cambiamento. Nei tre giorni di Book Pride porteremo in superficie questo territorio sconosciuto, un diverso senso dell’abitare il pianeta e noi stesse/i, i prodromi di una rivoluzione pacifica ancora dormiente. Musica, cinema, danza, arti figurative, letteratura sono i grimaldelli del Nuovo Mondo da costruire insieme”.

I PROTAGONISTI

Dalla scrittrice messicana Cristina Rivera Garza, che arriva in Italia dopo il successo del suo libro manifesto contro la violenza sulle donne (L’invincibile estate di Liliana, SUR), ad Annalisa Camilli promotrice della campagna UNITE che vede le scrittrici italiane impegnate per la denuncia alla violenza di genere; dalla giovane promessa irlandese, voce dei millenials, Naoise Dolan (La coppia felice, Atlantide Editore) alla scrittrice Claudia Durastanti. E ancora Walter Siti, John Freeman, Chiara Valerio, Francesca Coin, Bruno Gambarotta, Claudia Apablaza, Sally Bayley, Jonathan Bazzi, Juan Gomez Barcena, Alessandro Cattelan, Filippa Lagerback, Sara Marzullo e molte altri e altre.

ANCHE DAL MONDO DELLA MUSICA…

Nel programma Book Pride spazio anche alle parole in musica con Vinicio Capossela, La Rappresentante di Lista, Andrea Appino, Ghemon e Andy_bluvertigo.

I PROBLEMI DEL PRESENTE

Attenzione sarà data al tema dei diritti, con incontri che coinvolgeranno realtà sociali significative. Si parlerà di pari opportunità con NonUnaDiMeno, di scenari di guerra e del lavoro sul campo con Emergency, di integrazione e abbattimento dell’odio razziale con Agenfor International Foundation e di ambiente con Fridays for Future.

LA NUOVA SEZIONE DEDICATA ALLO SPORT

Tra le novità di questa edizione la sezione Book Sport. In una città come Milano, da sempre in prima linea per le competizioni e che adesso si appresta ad accogliere i Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, gli organizzatori hanno pensato a un cluster di eventi dedicati al mondo dello sport, come quello con il grande campione di tennis Adriano Panatta, Stefano Semeraro e Domenico Procacci, produttore cinematografico ed editore del Tennis Italiano, a poca distanza dalla incredibile vittoria italiana alla Coppa Davis.

Tra gli ospiti di Book Pride anche il giornalista Bruno Gambarotta (Fuori programma) e il critico Giorgio Simonelli (Quasi Gol), entrambi editi da Manni Editore, che interverranno sul rapporto tra calcio e televisione; mentre Umberto Zapelloni e Giorgio Terruzzi racconteranno gli anni d’oro della Formula 1 a partire dalla indimenticabile sfida tra Ayrton Senna e Alain Prost (Senna e Prost. La sfida infinita, 66thand2nd), a pochi mesi dal trentennale della morte del pilota brasiliano, al quale è dedicato anche l’incontro con Giulia Toninelli autrice di Ayrton Senna. Occhi feroci, occhi bambini (LAB DFG edizioni). Arriva in fiera anche il magazine Cronache di spogliatoio con Giuseppe Pastore e Fernando Siani, che hanno cambiato il ritmo dello storytelling sportivo grazie agli ascoltatissimi podcast Rasoiate, Lo Stellato e Fontana di Trevi.

In un’edizione della fiera che debutta l’8 marzo, nella Giornata Internazionale della Donna, non può mancare un confronto sullo sport femminile. Se ne parlerà con Giorgia Bernardini e Elena Marinelli, due delle autrici di Fondamentali (66thand2nd) che risponderanno ad alcuni interrogativi: perché le atlete conosciute sono pochissime rispetto agli uomini e devono essere straordinarie (come Federica Pellegrini, la Divina)?

LA SEZIONE BOOK YOUNG

Si amplia invece la sezione Book Young che raddoppia la sua proposta aprendosi al pubblico degli adolescenti e giovani adulti. Incontri, attività laboratoriali e letture ad alta voce: tante le tematiche centrali come la lotta alle mafie, di cui parlerà Dario Levantino, o l’importanza della meraviglia affrontata nell’incontro tra scienza e magia tenuto da Massimo Polidoro. Ma anche femminismo e parità di genere – temi su cui interverranno Chiara Alessi, Elisa Palazzi, Roberta Villa e Cecilia D’Elia – e giornalismo e informazione, di cui si discuterà con la redazione del magazine Internazionale Kids.

“Riprendere il tema di Book Pride 2024 e declinarlo sull’area Book Young e la neonata Book YA significa non solo interrogarsi, ma soprattutto capire cosa vogliono bambine e bambini, ragazze e ragazzi, senza la presunzione di rispondere noi per loro. Cosa vogliamo? Scegliere, sbagliare, scrivere, disegnare, amare, essere amati, cantare, danzare, ribellarsi, rappare, giocare, imparare, immaginare, sognare, leggere… Non vi sembra già di sentirli e sentirle mentre, accogliendo questo spunto, lo trasformano in un grido contagioso? Ma anche in delicate confidenze sussurrate, perché no! Va da sé che, per i nostri target a tutto istinto e sfrontatezza, ci stia tantissimo anche il richiamo del che cosa NON vogliamo, che specularmente parla comunque dei loro sogni e dei loro desideri. Insieme a libri e autori, li accompagneremo a immaginare il loro futuro e ad approfondire il presente”, ha spiegato la curatrice della sezione Book Young e Book YA Valentina De Poli.

Ed è proprio a partire dal tema di questa edizione che prende il via la call to action che dà la parola direttamente ai più piccoli per decidere del proprio futuro. In collaborazione con l’Associazione CFS – Centro Formazione Supereroi, è attiva sul sito www.bookpride.net la raccolta dei desideri dei e delle più giovani. La chiamata a esprimersi sul proprio futuro andrà avanti anche nei giorni della manifestazione dove, presso lo stand dell’associazione, ci sarà un apposito spazio di raccolta degli elaborati. Le risposte dei bambini e bambine andranno a comporre un volume curato dal CFS e Book Pride.

E QUELLA DEDICATA AI FUMETTI…

Di violenza di genere, salute mentale, ma anche guerre, conflitti e neurodiversità si parlerà attraverso i balloon. A intervenire saranno matite come Cristina Portolano, Dottor Pira, Maicol & Mirco, Sualzo, Vanna Vinci e molti altri e altre.

Tra i tanti appuntamenti, la mostra ispirata all’ultimo album del cantautore romano Fulminacci Infinito + 1. Negli spazi del Superstudio Maxi verranno installate dodici tavole firmate da altrettanti fumettisti e artisti italiani che hanno composto l’“Album delle figurine” che accompagna il vinile.

Nel programma di Book Comics i disegnatori Miguel Vila e VAGA insieme a Maya Quaianni direttrice della comunicazione del “Museo WOW”, che esploreranno il modo in cui il fumetto identifica le tossine nelle relazioni umane.

Con i fumettisti Paolo Bacilieri, Luciop, Miguel Vila, Sarah Mazzetti ci si immergerà nella terza stagione del progetto ministeriale Fumetti nei Musei che traduce in disegni le meraviglie dei Musei Italiani.

Dalle sfide del binarismo di genere all’inclusione degli atleti transgender: con il fumettista Emanuele Rosso, la giornalista Virginia Tonfoni, Manuela Falzone portavoce del progetto Intersex Esiste e Giò di “Bricòla Festival” si esploreranno le istanze della comunità LGBTQI+ nelle graphic novel contemporanee, da sempre in prima linea in questa lotta per l’autodeterminazione. Con un’irriverente lectio magistralis si entrerà nella filosofia del Dottor Pira attraverso la parabola dei “ROBBOTTONI”: dall’hip-hop agli alieni, dal dio Mitra ai Puffi si scoprirà cosa questi personaggi possono insegnarci in un percorso di illuminazione divertente e unico.

Eleonora Caruso, Vanna Vinci, Giulio Macaglione e Sergio Gerasi interverranno in un panel dalle tinte dark che parte dallo storico Dylan Dog e ripercorre le vicende del marchio Bonelli Editore.

Di fumetti YA e fantasy discuteranno Lorenzo de Felici, Frekt e Dell’Omodarme.

Con i fumettisti Edo Massa, Sualzo e Claudio Marinaccio, insieme alla giornalista Marianna Bruschi si parlerà di salute mentale e diritti, in un presente dove la psicoterapia sembra allo stesso tempo un tabù e un lusso. I numerosi femminicidi che hanno sconvolto l’opinione pubblica sono il triste segnale di un fenomeno endemico e tutt’altro che emergenziale. Non si può rimanere a guardare in virtù di un’innocenza personale, bisogna attivarsi, di questo si parlerà con le fumettiste Cristina Portolano, Sara Dealbera, Sara Fabbri, Francesca Torre, l’influencer Kenobit e la scrittrice ed esperta di violenza di genere Nicoletta Mandolini.

Si avrà modo di vedere anche come, tramite il fumetto, è possibile raccontare la realtà: lo si farà attraverso un reportage di Emergency, di cui parleranno le curatrici e autrici Francesca Torre, La Tram e Simonetta Gola, e le inchieste della rivista La Revue Dessinée a cura di Andrea Coccia, Elena Mistrello e Jacopo Cirillo.

E ancora, i fumettisti Maicol&Mirco e Risulei racconteranno un grande personaggio andando oltre la biografia, mentre con l’Art Director Francesco Franchi, il giornalista Giuseppe Frangi, l’illustratrice Sarah Mazzetti e l’attore Maurizio Donadoni si celebrerà il centenario dell’iconico scrittore Giovanni Testori, raccontato anche attraverso il fumetto.

Della ricchezza della neurodiversità e delle opportunità di esplorare nuovi orizzonti tramite il favorire della comprensione e dell’inclusione si discuterà con Ultrablu Publishing, gli esponenti de Il Cardo/ZEUS-Rivista-Mutante e l’associazione Abilìtiamo Autismo ONLUS.

Con i fumettisti David Genghi, Jack Sensolini e Spugna (pseudonimo di Tommaso Di Spigna), ci si avventurerà nella frontiera dark della narrazione interattiva dei game book.

Con il collettivo di fumettisti Trincea Ibiza, la fumettista Elena Mistrello, Frankenstein Magazine, TINALSong e Compulsive Archive si enterà nel mondo dell’autoproduzione fumettistica italiana, in un viaggio che parte dal fantasy fino ad arrivare alla cruda realtà.

SPAZIO ANCHE AI VIDEOGIOCHI

Nella programmazione Book Comics anche l’apertura al mondo dei videogiochi con la nascita di Book Arcade: una sala giochi “dedicata esclusivamente al talento dei creatori italiani che si sono distinti nel campo dei giochi indipendenti”. Studio Pizza, We Are Muesli, Yonder Entertainment e Giochi Penosi sono le realtà coinvolte in questa iniziativa.

SCRITTRICI E SCRITTORI INTERNAZIONALI A BOOK PRIDE

Al Superstudio Maxi ci sarà il critico americano, ex direttore di GRANTA, John Freeman – che con la sua rivista letteraria Freeman’s ha fatto conoscere alcune tra le più importanti voci della letteratura contemporanea. E ci sarà Claudia Apablaza, scrittrice cilena che indaga la polisemia della lingua, organo ma anche strumento di colonialismo (Storia della mia lingua, Edicola ediciones).

E ancora, Brian Evenson, che porta in Italia il suo romanzo di culto tra gli appassionati di horror, una storia pulp che reinventa il genere con note ironiche (Gli ultimi giorni, Nottetempo); Sally Bayley, autrice e docente di scrittura a Oxford, che nel suo romanzo di formazione mescola i generi e dedica un atto d’amore alla letteratura (The Green Lady, Clichy); la poeta colombiana Andrea Cote, in italia grazie all’Istituto Cervantes; il critico letterario spagnolo Juan Gomez Barcena, che racconta la storia tra secoli di un paese cantabrico tra realismo magico e sperimentazione letteraria (Il resto è aria, Gran Via).

TANTI NOMI ITALIANI

Chiara Valerio presenterà il suo ultimo romanzo Chi dice e chi tace (Sellerio Editore); l’esordiente Sara Marzullo, voce millennial che indaga l’ossessione per le giovani ragazze tristi e malinconiche (Sad girl, 66thand2nd); e poi Walter Siti che sarà sul palco per presentare l’ultima raccolta di racconti dello scrittore Matteo Marchesini (Iniziazioni, Elliot edizioni). Il giornalista Simone Pieranni interverrà in un panel su come i media raccontano le guerre del Terzo Millennio; mentre la storica e saggista Vanessa Roghi interverrà in un incontro dedicato a Gianni Rodari (Un libro d’oro e d’argento, Sellerio Editore).

Di filosofia femminista discuteremo con Lea Melandri, ospite di un panel sulla storia e le prospettive del movimento in Italia; la sociologa Francesca Coin insieme ad altre autrici discuterà di come si possa parlare di lavoro oggi, tra precarietà, infortuni e pari opportunità; Diego Passoni e l’urologo Nicola Macchione presenteranno il loro podcast Cazzi Nostri – Cose tra maschi (OnePodcast), dedicato alla sessualità e alla prevenzione maschile.

Lo studioso di astrologia Marco Pesatori terrà una lectio su come ritrovare le caratteristiche del proprio segno zodiacale nel vissuto di alcuni personaggi celebri (Astrologia per intellettuali, Mimesis Edizioni). Miriam Levato, booktoker e attrice, insieme a Dario Sansalone, autore e doppiatore, terranno un reading live di Divini Rivali, audiolibro edito da Storytel.

Tra gli ospiti anche il rapper e cantautore Ghemon che, in un incontro con il curatore speciale Gigi Datome, si confronterà su “cosa vogliamo dalla musica”.

Come si sposa la libertà artistica e di espressione in un mercato come quello musicale, pieno di leggi, inghippi e trabocchetti? Ne parleremo con Veronica Lucchesi e Marco Gallorini, membri de La Rappresentante di Lista.

Il cantante Andrea Appino, frontman dei The Zen Circus, parlerà con il curatore Marco Amerighi del suo percorso artistico a partire dalle letture indipendenti che lo hanno formato. Al termine dell’incontro Appino proporrà al pubblico di Book Pride alcuni brani del suo repertorio.

Torna a Book Pride anche Vicinio Capossela: l’artista rifletterà sulle condizioni della società e della politica nella nostra epoca.

Con Andy_bluvertigo, storico membro del noto gruppo musicale, si indagherà il rapporto tra Milano e il design, una città che ha fatto di questo un elemento centrale della sua storia e del suo DNA.

Ci sarà una nuova edizione di Cantiere esordi: un appuntamento per conoscere le voci emergenti più interessanti della nuova narrativa italiana, guidati da una scrittrice o uno scrittore di maggiore esperienza, per parlare di opere prime, confrontarsi su fatiche, passi falsi, generi e forme narrative.

Quattro bookclub di altrettante librerie (e quartieri) indipendenti di Milano – Versolibri, Lato D, Libreria del Convegno e Tempo ritrovato – si sfidano giocosamente nel Fightbookclub: obiettivo della sfida sarà difendere il libro (indipendente) del loro cuore.

Torna anche l’Indiebooks: gli ospiti di questo 2024 saranno Andrea Appino e il cantautore Umberto Maria Giardini, che racconteranno il loro percorso artistico a partire dai libri che li hanno più influenzati, dall’infanzia fino all’età adulta, prima di esibirsi in un live acustico.

A questi si aggiungono i nuovi eventi, in un percorso-costellazione che unirà gli argomenti e i temi per Book Pride più importanti del dibattito contemporaneo. In Cose che (non) possiamo permetterci si parlerà di soldi, un tema ancora troppo spesso tabù, specie in ambito culturale. In Cosa vogliamo dal sesso si parlerà di sesso e pornografia, per capire come liberarci da equivoci e violenze nascoste.

Con gli incontri intitolati Tira una brutta aria e La città del futuro si immaginerà un nuovo modello di ambiente, con città che resistano alla crisi climatica e ripensino gli spazi collettivi.

Si inseguirà la pace in Come raccontiamo i conflitti del terzo millennio.

SPAZIO ALLE SCUOLE

Anche quest’anno, saranno oltre 75 le classi iscritte, si prevede dunque la partecipazione di oltre 2000 ragazzi e ragazze. Il programma propone più di 30 attività per gli istituti di ogni ordine e grado, tra laboratori interattivi e creativi, letture speciali, incontri con l’autore e masterclass. Un’attenzione particolare sarà data alle tematiche femminili e di genere, in occasione della concomitanza con l’8 marzo – la Giornata Internazionale della Donna.

Tanti i nomi che interverranno nel programma di Book Young e Book YA: tra i molti anche le scienziate e docenti Chiara Alessi, Elisa Palazzi e Roberta Villa con cui si parlerà di arti, clima, corpo e sapere, ma soprattutto di come una passione possa condurre a una professione.

Per le famiglie e i ragazzi e ragazze in visita, Book Pride presenta un’offerta di incontri, attività laboratoriali e letture ad alta voce. Queste ultime saranno organizzate dai lettori volontari del Patto di Milano per la Lettura, in collaborazione con il Sistema Biblioteche di Milano e dedicate ai titoli del concorso per le scuole OssiBOOKi: come quella dedicata ai bambini ucraini con le letture in lingua o la lettura animata con la scrittrice e illustratrice Chiara Ranieri. Inoltre, con lo scrittore Dario Levantino, si parlerà di lotta alla mafia e giustizia attraverso la storia di Paolo Borsellino.

Con Marco Zapparoli invece, editore di Marcos y Marcos, si vedrà come nasce un libro, dall’idea iniziale fino alla stampa.

Appuntamento speciale con la redazione di Internazionale Kids: Alberto Emiletti e Martina Recchiuti che mostreranno il backstage della rivista che ogni mese porta le notizie da tutto il mondo, come si fa un giornale e come parlare d’attualità con bambine e bambini.

Tra i laboratori non mancheranno incontri sulla nona arte, con i fumettisti Sualzo e Martoz (curatore della sezione Book Comics); sulla musica e la danza con Babalibri, mentre con la cantastorie Martina Folena e Mimebù si andrò alla scoperta delle stagioni; e infine un incontro con l’illustratore Bruno Zocca sulle possibili identità a partire dal suo libro E se fossi qualcos’altro (Lupo Guido Editore).

Un intero laboratorio sarà dedicato al pittore e scrittore Leo Leonni; mentre con Storybox Creative Lab e gli autori dell’Associazione Italiana degli Scrittori per Ragazzi si terrà un laboratorio di scrittura creativa intitolato “A caccia di storie e di… misteri!”.

E ancora ci saranno Giulia Facchini, Luigi Ballerini e Giulia Orecchia, Marco Tomatis, Eliana Cocca, Lucia Stipari, Alice Coppini, Anna Benotto e moltissimi altri.

Uno speciale momento sarà dedicato esclusivamente a docenti e educatori che, nel pomeriggio di venerdì 8 marzo, potranno partecipare a incontri sulla promozione della lettura con un palinsesto che spazia dai libri in simboli e inclusivi, alle questioni di genere. Con un incontro, in collaborazione con la rivista Andersen, si parlerà di diritti di genere nei libri per i più giovani insieme a Cecilia D’Elia (Nina e i diritti delle donne, Sinnos Edizioni). Con lo scrittore Nicola Cinquetti e Giovanna Malgaroli del Consiglio direttivo IBBY Italia, invece, si vedrà come la lettura può essere un motore per il cambiamento.

GLI ISTITUTI DI CULTURA

L’ottava edizione della manifestazione vede il lancio di un’iniziativa dedicata all’editoria indipendente e che guarda all’estero. Grazie alla collaborazione con il Ministero per gli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale, Book Pride realizzerà una selezione di titoli di narrativa, saggistica e fumetto da presentare alla platea di editori stranieri di paesi in cui sono presenti Istituti Italiani di Cultura aderenti all’iniziativa. Tra questi, gli Istituti di Atene, Bucarest, Cordoba, Osaka, Tirana, Tokyo. Ne parleranno la Consigliera Simona Battiloro del MAECI, Capo dell’Ufficio IV – Lingua ed editoria della Direzione Generale per la Diplomazia pubblica e culturale dello stesso Ministero, Laura Pugno, che ha diretto l’Istituto Italiano di Cultura a Madrid prima di rientrare alla Farnesina come Esperta per la Promozione Culturale e la Direttrice dell’Istituto Italiano di Cultura a Bucarest Laura Napolitano (in collegamento) insieme a Isabella Ferretti, Presidente di Book Pride.

GLI INCONTRI PROFESSIONALI

Per gli editori presenti in fiera saranno organizzati una serie di appuntamenti professionali a cura di Adei, incontri volti per fare il punto sullo stato dell’editoria italiana oggi e scoprire nuovi e vecchi strumenti di lavoro.

Torna anche Book Academy, progetto realizzato in collaborazione con i master Universitari in editoria e le principali scuole di scrittura italiane, tra cui il Master in editoria dell’Università Cattolica di Milano, l’Università IULM, la Scuola Mohole, la Scuola del Libro, la Piccola Accademia di Poesia e la Bottega dei Traduttori. Un programma di workshop, lectio magistralis per studenti e per tutti coloro che si vogliono fare un’idea del dietro le quinte del mondo del libro.

Il programma completo e tutti i dettagli e le informazioni sul sito della manifestazione.