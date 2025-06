Il programma del festival “Sentieri e pensieri” 2025, a Santa Maria Maggiore dal 18 al 25 agosto

Raggiunge il traguardo delle 13 edizioni il Festival letterario Sentieri e Pensieri, organizzato dal Comune di Santa Maria Maggiore (VB) e diretto da Bruno Gambarotta.

Un’anteprima il 17 agosto e poi il corpo centrale del festival, da lunedì 18 a lunedì 25 agosto, con numerosi appuntamenti e ospiti.

Ad accogliere tutti gli incontri sarà il palco posizionato nel Parco di Villa Antonia (in caso di maltempo presso il Teatro Comunale). Molti i temi che si affronteranno nella nuova edizione della rassegna organizzata nel piccolo borgo Bandiera Arancione del Touring Club Italiano: dalla scienza alla politica, dal mondo dei racconti a quello del clima, tra saggi e romanzi; non mancherà lo speciale appuntamento dedicato all’arte e, tra le conferme più attese, la sezione Sentieri e Pensieri 2.0, incontri voluti dai più giovani e rivolti ad un pubblico trasversale di ogni età, e la quarta edizione del Premio Podcast Santa Maria Maggiore.

“Oltre 250 ospiti nella sua storia, 10mila spettatori solo nell’ultima edizione: potrebbero bastare questi dati per trasmettere il successo di Sentieri e Pensieri, su cui la nostra Amministrazione Comunale continua ad investire con convinzione. Momenti di approfondimento, di cultura, ma anche di divertimento, pagine da sfogliare, temi ad ampio spettro da affrontare con la leggerezza dell’estate, capaci di metterci in ascolto e in sintonia con le urgenze del nostro tempo. Anche quest’anno il nostro Festival letterario torna ad impreziosire la già ricca stagione di eventi del nostro borgo Bandiera Arancione del TCI e lo fa con una serie di ospiti straordinari”, dichiara il Sindaco di Santa Maria Maggiore, Claudio Cottini.

“Al timone della direzione artistica c’è Bruno Gambarotta, che firma anche la programmazione 2025: “Insieme alla direzione del Festival, ci tengo a ringraziare tutti gli sponsor e partner – linfa vitale per il sostegno di una manifestazione culturale di assoluto livello – e lo staff, sempre più organizzato e in sintonia. È il lavoro di squadra, infatti, che ci consente di regalare al nostro pubblico una delle rassegne letterarie più apprezzate del panorama nazionale. E sarà emozionante ritrovarsi, ancora una volta, sui sentieri tracciati dai libri, dalle storie, dalle penne di autori apprezzati: tutti insieme potremo trovare nuovi spazi di crescita per esprimerci in libertà”.

La presentazione di Bruno Gambarotta

“Lo Spirito soffia dove vuole. E noi, ancora una volta, siamo pronti a raccogliere i frutti del suo soffio. Lo Spirito: i romanzi, la scienza, la società, la musica, il clima, le tradizioni, la storia, i miti, il futuro. Gli Strumenti: non più solo il libro di carta, ma la rete in tutte le sue articolazioni in perenne metamorfosi, la voce, la messinscena, la ricerca, le canzoni, il corpo. Il nostro festival non è Autostrade e Pensieri, dato e non concesso che un’autostrada possa generare qualche pensiero. I nostri sono e saranno sempre Sentieri dove ogni svolta apre alla vista e alla mente inediti e sorprendenti paesaggi. A farci da guida sui Sentieri saranno donne e uomini di età anagrafiche e di percorsi di vita tra i più vari. Hanno accettato il nostro invito a mettere in gioco le loro esperienze, i loro saperi. A raccontare la genesi di una vocazione che li ha portati lontano. Disposti a percorrere con noi gli innumerevoli fili che, intrecciati, disegnano la mappa del nostro tempo. Abbiamo la fortuna, ampiamente meritata, di avere un pubblico che di anno in anno rinnova la sua fiducia. Stando sul palco gli ospiti avvertono la benevolente attesa di persone disposte a farsi sorprendere, a scoprire mondi nuovi. A manifestare gratitudine. Anche questa volta non li deluderemo, non dissiperemo un patrimonio accumulato negli anni”.

Il programma del Festival 2025

Domenica 17 agosto

Anteprima Sentieri e Pensieri

Ore 17.30 – Parco di Villa Antonia

Raimondo Caliari “Origine curiosa di alcune parole”

Come si sono formate le parole, il significato, l’origine, la derivazione una dall’altra, l’evoluzione fonetica?

Di questo si occupa l’etimologia, una disciplina che attraversa la storia, attingendo alla religione, la filosofia, la linguistica, la sociologia, l’archeologia in un percorso affascinante. Con un accenno alle derivazioni latine, greche e ai “prestiti” da parlate straniere che sono state “assorbite” e “italianizzate” nei secoli, Raimondo Caliari accompagna il pubblico di Sentieri e Pensieri, nella consueta anteprima.

Ore 21.00 – Parco di Villa Antonia

Evento realizzato con il CAI Vigezzo

Oreste Forno “Le due montagne”

Valtellinese, alpinista, giornalista e guardiano di dighe (ora in pensione): Oreste Forno è l’ospite scelto dal CAI Vigezzo per l’appuntamento dedicato alla montagna. Forno è autore di ventidue libri e cinque documentari: l’ultimo, dal titolo Le due montagne, verrà proiettato nella serata d’anteprima del Festival e sarà arricchito da un dialogo con Raffaele Marini del CAI Vigezzo. Le due montagne di Oreste Forno: la prima, quella dura dell’alpinismo, in particolare sulle montagne più alte della Terra; la seconda, quella che è seguita all’abbandono della prima, dove le soddisfazioni non sono più date dalle “conquiste”, ma da ciò che di più importante offre la montagna.

Lunedì 18 agosto

Ore 17.30 – Parco di Villa Antonia – SENTIERI E PENSIERI 2.0

Jacopo Veneziani con Alessandro Cini “L’Arte contro la Guerra”

Ogni anno il Festival dedica un evento al mondo dell’arte, nel ricordo di Elda Cerchiari Necchi. Quest’anno l’incontro coincide con il momento inaugurale e con il primo appuntamento della sezione 2.0: lo spunto sono il volume/diario Fixing Bansky (FVEditori) di Alessandro Cini e il documentario SKY Arte VS Guerra, in cui il restauratore racconta la straordinaria missione nell’Ucraina bombardata per salvare due opere di street art realizzate nel 2022 da Banksy e C 215, artisti di fama mondiale. In un inedito dialogo moderato dalla storica dell’arte e pubblicista Chiara Pagani, Jacopo Veneziani – sempre più apprezzato storico dell’arte e divulgatore, anche in televisione (In altre parole, La7; Vita d’artista, Rai3) – accompagnerà il pubblico in un viaggio che narra le scelte di Alessandro Cini e il valore dell’arte di strada, senza dimenticare la tradizione artistica della Valle Vigezzo e dei suoi pittori emigranti, che intrapresero lunghi viaggi – un po’ come i restauratori di Fixing Bansky – nel nome dell’arte.

Ore 21.00 – Parco di Villa Antonia – SENTIERI E PENSIERI 2.0

Serena Mazzini – “Il lato oscuro dei social network” (Rizzoli)

Esperta di new media tra le più seguite sul web, Serena Mazzini con Il lato oscuro dei social network (Rizzoli) svela i meccanismi nascosti dietro le piattaforme digital, per spiegare quali sono gli effetti dell’incessante esposizione di ogni aspetto della nostra vita sui social e per aiutare a difendersi dagli usi distorti della rete. Coautrice del podcast Il Sottosopra di Selvaggia Lucarelli, ha partecipato a inchieste significative come quella sull’affaire Pandoro di Chiara Ferragni. La sua attività divulgativa è dedicata a sensibilizzare il pubblico sui pericoli della rete, promuovendo un uso etico e consapevole del digitale. A dialogare con l’autrice, in uno degli appuntamenti 2.0 del Festival, sarà la giornalista e speaker di RTL 102.5 Giusi Legrenzi.

Martedì 19 agosto

Ore 17.30 – Parco di Villa Antonia

Luigi de Magistris – “Poteri occulti” (Fazi)

Protagonista da magistrato di scottanti inchieste su corruzione e criminalità organizzata, in Poteri occulti (Fazi) Luigi de Magistris evidenzia come la Repubblica italiana, da decenni, sia fortemente condizionata da poteri occulti. Due volte sindaco di Napoli, per quindici anni PM a Catanzaro e Napoli, de Magistris sarà accompagnato sul palco di Sentieri e Pensieri dalla giornalista e speaker di RTL 102.5 Giusi Legrenzi.

Ore 21.00 – Parco di Villa Antonia – SENTIERI E PENSIERI 2.0

Auroro Borealo – “Libri Brutti Podcast” – PREMIO PODCAST SANTA MARIA MAGGIORE

Sentieri e Pensieri ha deciso di premiare, per la quarta edizione del Premio Podcast Santa Maria Maggiore, il podcast che legge (e ama) i libri che nessuno ha il coraggio di leggere. Auroro Borealo – nome d’arte di Francesco Roggero, performer, musicista e collezionista di “cose diversamente belle” – è insieme a Carlotta Sanzogni e Massimo Fiorio (quest’ultimo presente sul palco nell’incontro moderato dal podcaster, musicista, produttore Daniele Vaschi) – autore di Libri Brutti Podcast, recentemente vincitore del Premio Miglior Podcast Comedy nell’ultima edizione del Pod – Italian Podcast Awards. Il podcast nasce come evoluzione naturale del profilo Instagram Libri Brutti ed è fratello di una delle novità editoriali dell’anno, l’omonimo libro edito da Blackie Edizioni con la prefazione di Elio.

Mercoledì 20 agosto

Ore 17.30 – Parco di Villa Antonia

Sveva Casati Modignani – “Lui, lei e il paradiso” (Sperling&Kupfer)

Sveva Casati Modignani, una delle più amate autrici della narrativa contemporanea, torna in libreria con Lui, lei e il paradiso (Sperling&Kupfer), una storia che scava nell’animo umano, mettendo a nudo le contraddizioni di un’esistenza vissuta intensamente, con un incontenibile desiderio di conquistare tutto e tutti. L’autrice sarà accompagnata sul palco da Paola Turchelli, responsabile della Fondazione Circolo dei Lettori di Novara.

Ore 21.00 – Parco di Villa Antonia

Piero Bianucci – “Vita sghemba. Ottant’anni con scrittori, scienziati e telescopi” (ETS Edizioni)

Piero Bianucci è uno dei più noti scrittori scientifici italiani. Dal 1975 ad oggi ha pubblicato più di trenta volumi. Collabora al quotidiano La Stampa – dove nel 1981 ha fondato il supplemento Tuttoscienze – alla Rai, alla Radio-televisione svizzera e insegna giornalismo all’Università di Padova. Con Vita sghemba. Ottant’anni con scrittori, scienziati e telescopi (ETS Edizioni) torna al Festival e ci apre la sua vita, la sua casa, il suo mondo, anzi il cosmo, attraverso la scrittura: eventi, pensieri, emozioni, ma soprattutto incontri di una vita. Da Primo Levi a Piero Angela, da Margherita Hack a Ernesto Ferrero, fino a Rita Levi-Montalcini e Carlo Rubbia. Un viaggio tra molte pagine, che il pubblico di Sentieri e Pensieri potrà compiere sotto la guida dello stesso Gambarotta, in dialogo con l’autore.

Giovedì 21 agosto

Ore 17.30 – Parco di Villa Antonia

Gianfranco Pasquino – “In nome del popolo sovrano” (Egea Editore)

Fare riforme istituzionali è un compito importante, può migliorare la vita del popolo sovrano. Ma Gianfranco Pasquino porta il lettore davanti ad una limpida e documentata valutazione: finora gli improvvisati e imperterriti riformatori italiani non hanno dato buona prova. Da In nome del popolo sovrano (Egea Editore) prenderà vita un incontr per cittadini che desiderano ancora interessarsi alla politica, essere informati, partecipanti ed europeisti: Gianfranco Pasquino, Senatore della Repubblica per tre legislature, Professore emerito di Scienza Politica nell’Università di Bologna e Socio dell’Accademia dei Lincei, ha dato alle stampe numerosi volumi e attualmente è editorialista del quotidiano Domani. A dialogare con l’autore sarà Ivan Fossati, capo della redazione de La Stampa di Verbania, media partner del Festival.

Ore 21.00 – Parco di Villa Antonia – SENTIERI E PENSIERI 2.0

Evento realizzato con l’Associazione Pirates Of Rock

Ghemon – “Nessuno è una cosa sola” (Rizzoli)

Il terzo evento della sezione 2.0 vedrà protagonista Ghemon, pseudonimo di Giovanni Luca Picariello, cantante, rapper e anche stand-up comedian: in Nessuno è una cosa sola (Rizzoli) si racconta e appassiona i lettori con le sue mille vite, dimostrando che ci sono sempre tempo e spazio per cambiare, reinventarsi e fiorire in ambiti diversi dal proprio: dall’underground al Festival di Sanremo, dal divano alle maratone, da cantante a stand-up comedian. Ghemon è uno dei più talentuosi artisti italiani: partito dal mondo hip hop, negli anni ha saputo rinnovare il suo personalissimo stile musicale, rendendolo unico. A dialogare con l’autore – in un incontro realizzato in collaborazione con l’Associazione Pirates Of Rock – sarà Danilo Di Termini, giornalista e autore/conduttore radiofonico e televisivo.

Venerdì 22 agosto

Ore 17.30 – Parco di Villa Antonia

Evento realizzato con il Parco Nazionale Val Grande

Luca Mercalli – “Breve storia del clima in Italia” (Einaudi)

Luca Mercalli ha scritto un libro che in Italia ancora mancava e di cui si sente l’urgenza: una storia del clima del Belpaese. Breve storia del clima in Italia (Einaudi) è frutto di un lavoro appassionato, nelle cui pagine emerge brillante la competenza del climatologo, oltre all’immenso patrimonio di informazioni sul clima del passato che l’Italia conserva. Luca Mercalli, che torna dopo 8 anni a Sentieri e Pensieri in un incontro realizzato grazie al Parco Nazionale Val Grande, presiede la Società meteorologica italiana, ha fondato la rivista Nimbus e come giornalista scientifico in 35 anni ha firmato migliaia di articoli sui principali quotidiani italiani. A dialogare con l’autore sarà il giornalista e comunicatore scientifico Alberto Agliotti.

Sabato 23 agosto

Ore 10.30 – Parco di Villa Antonia – SENTIERI E PENSIERI 2.0

Alessandro Barbaglia – “Nené nel paese delle Magarìe” (Mondadori)

Nel centenario della nascita di Andrea Camilleri, Sentieri e Pensieri accoglie nuovamente Alessandro Barbaglia. Autore e libraio, prolifico scrittore per adulti (con La Locanda dell’Ultima Solitudine è stato finalista al premio Bancarella) e per ragazzi (con Scacco matto tra le stelle ha vinto il Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2021), Barbaglia ha scelto di dedicare Nené nel paese delle Magarìe (Mondadori) alla vita straordinaria di uno degli scrittori più amati di sempre, Andrea Camilleri. Una storia che attraversa i romanzi e i ricordi del grande autore siciliano e che, mescolandone luoghi e personaggi, crea un ritratto per tutte le età, impreziosito dalle illustrazioni di Alessandro Sanna.

Ore 17.30 – Parco di Villa Antonia

Roger Abravanel – “Le grandi ipocrisie sul clima” (Solferino)

Roger Abravanel è Director Emeritus di McKinsey, editorialista del Corriere della Sera, saggista, investitore e consigliere di amministrazione di banche e aziende quotate multinazionali. Insieme a Luca D’Agnese, direttore in Cassa Depositi e Prestiti e lunga carriera in McKinsey, Enel e Terna, ha dato vita a Le grandi ipocrisie sul clima (Solferino). Sul palco di Sentieri e Pensieri con Abravanel siederà Carlalberto Guglielminotti, tra i protagonisti del libro, imprenditore seriale, Young Global Leader del World Economic Forum, fondatore di NHOA, leader globale nella transizione energetica e oggi partner di Entracap, Energy Transition Capital. Viviamo un tempo in cui il nostro pianeta è a rischio, e mentre l’emergenza climatica si manifesta in tutta la sua gravità, è esploso nelle imprese l’impegno per la sostenibilità. Recentemente sta però emergendo un crescente scetticismo verso la burocrazia nata in nome dell’ambiente e del sociale. Una contrapposizione, tra entusiasti e scettici, pericolosa: questo saggio propone invece un nuovo approccio, che rivela anche luci e ombre dell’economia italiana nel fronteggiare l’emergenza climatica. Un incontro moderato dalla giornalista Manuela Borraccino.

Ore 21.00 – Parco di Villa Antonia – SENTIERI E PENSIERI 2.0

Barbara Gallavotti – “Il futuro è già qui” (Mondadori)

Barbara Gallavotti è scrittrice, divulgatrice scientifica, co-ideatrice, autrice e conduttrice di Quinta Dimensione su Rai 3. Per oltre vent’anni è stata autrice di note trasmissioni televisive quali Superquark e Ulisse e a lungo ospite fissa a diMartedì su La7. Nelle pagine de Il futuro è già qui (Mondadori), che Barbara Gallavotti presenterà in un dialogo con il giornalista e comunicatore scientifico Alberto Agliotti, si ripercorre la storia dei visionari che nei secoli hanno sognato di creare macchine intelligenti quanto esseri umani. Ma, soprattutto, si evidenziano le profonde differenze fra il modo di funzionare del nostro cervello e quello degli strumenti di IA. Argomenti complessi, che l’autrice riesce ad affrontare con chiarezza.

Scopri la nostra pagina Linkedin Scopri la nostra pagina LinkedIn Notizie, approfondimenti, retroscena e anteprime sul mondo dell’editoria e della lettura: ogni giorno con ilLibraio.it Seguici su LinkedIn

Domenica 24 agosto

Ore 10.30 – Parco di Villa Antonia – SENTIERI E PENSIERI 2.0

Roberto Morgese – “1000 con un like” (Giunti)

Roberto Morgese vive e lavora in provincia di Milano, insegnando e scrivendo libri per vari editori. La sua attività di scrittore gli ha permesso di vincere premi prestigiosi di narrativa per ragazzi e l’ha portato più volte a calcare il palco di Sentieri e Pensieri. Il recentissimo 1000 con un like (Giunti) ha come protagonista Esther, che sta per compiere 13 anni e non ha ancora il cellulare. I suoi genitori sono separati da tanti anni, ha un amico del cuore, Gianluca, con cui passa la maggior parte del tempo. Una vita tranquilla, ma a volte basta anche un piccolo incidente per capovolgere tutto. Un like messo per sbaglio dà vita ad un racconto leggero e scoppiettante sull’inclusione, i diritti e la diversità. Un incontro rivolto a tutti, grandi e piccoli,per affrontare con serenità il tema della discriminazione per l’orientamento sessuale e l’identità di genere.

Ore 17.30 – Parco di Villa Antonia

Mario Giordano – “Dynasty” (Rizzoli)

Giornalista, saggista, autore e conduttore televisivo, Mario Giordano ha diretto tra gli altri Studio Aperto, Tgcom24 e il Giornale. Dal 2018 conduce Fuori dal coro su Rete 4. In Dynasty (Rizzoli) l’autore traccia un panorama delle grandi famiglie, dagli Agnelli ai Benetton, dai Del Vecchio ai De Benedetti, che nel momento del passaggio generazionale stanno dimostrando tutta la loro debolezza. A dialogare con l’autore sarà il giornalista Mediaset Marco Graziano.

Ore 21.00 – Parco di Villa Antonia

Sergio Rizzo – “2027. Fuga dalla democrazia” (Solferino)

Il 26 settembre 2027 si tiene in Italia la prima elezione diretta del Presidente della Repubblica. È arrivata una stretta sull’aborto, la lotta all’immigrazione è diventata feroce, la sanità pubblica si è quasi estinta. Alle elezioni passa il candidato presidente della destra ma l’affluenza è sotto il 10% e la Cassazione si rifiuta di riconoscere la validità del voto. Nella serrata cronaca fantapolitica di 2027. Fuga dalla democrazia (Solferino), Sergio Rizzo quello che potrebbe accadere al Paese: futuro distopico o previsione non così distante dalla realtà? Autore di numerosi libri tra cui La casta, scritto con Gian Antonio Stella, sarà per la prima volta a Sentieri e Pensieri, in dialogo con Cristina Pastore, giornalista de La Stampa (media partner del Festival).

Lunedì 25 agosto

Ore 17.30 – Parco di Villa Antonia

Paolo Di Paolo – “Nuovi cieli, nuove carte” (Giulio Perrone Editore) e “Rimembri ancora” (Il Mulino)

Paolo Di Paolo ha pubblicato, tra gli altri, i romanzi Dove eravate tutti (2011; Premio Mondello e Super Premio Vittorini), Mandami tanta vita (2013; finalista Premio Strega), Romanzo senza umani (2024; finalista Premio Strega). Con Nuovi cieli, nuove carte (Giulio Perrone Editore) Di Paolo riporta in libreria, nell’anno dei festeggiamenti per i 20 anni della casa editrice, i suoi primi racconti pubblicati nel 2004 (quando fu finalista al Premio Italo Calvino), arricchiti da due inediti. In Rimembri ancora (Il Mulino) offre invece un’occasione per leggere in modo nuovo e sorprendente le poesie studiate a scuola. A dialogare con Paolo Di Paolo sarà la giornalista e scrittrice Maria Elisa Gualandris.

Ore 21.00 – Parco di Villa Antonia

Piero Dorfles – “Amblimblè” (Manni)

A chiudere l’edizione 2025 di Sentieri e Pensieri sarà Piero Dorfles, giornalista e critico letterario. Per oltre vent’anni al fianco dei conduttori di Per un pugno di libri su Rai 3, ha dato alle stampe volumi apprezzatissimi dai lettori, tra cui Il lavoro del lettore (Bompiani), che presentò al Festival nel 2022. In Amblimblè (Manni) Dorfles racconta i giochi di una volta, che erano soprattutto di gruppo: ne risulta l’affresco di un mondo perduto solo in parte, che forse non sarebbe così difficile ritrovare.

A moderare l’incontro sarà la giornalista Chiara Fabrizi.

Le info utili e le novità

Il programma completo di Sentieri e Pensieri è online sul sito. Gli incontri verranno tutti trasmessi in streaming sulla pagina Facebook e sul canale Youtube. Anche quest’anno è possibile prenotare il proprio posto a sedere entro le ore 10 del giorno dell’incontro a cui si vuole partecipare (le 20 del giorno precedente per gli appuntamenti mattutini). Si può procedere alla prenotazione, non obbligatoria, ma fortemente consigliata, compilando un semplice modulo raggiungibile dalle schede degli appuntamenti pubblicate online.

Oltre al programma di presentazioni ed incontri con autori ed ospiti, a Sentieri e Pensieri sono previste alcune novità e diverse riconferme. La principale novità organizzativa dell’edizione 2025 di Sentieri e Pensieri è legata all’orario dell’appuntamento preserale: per rendere agevole la partecipazione a tutti gli incontri, la prima presentazione della giornata è anticipata alle ore 17.30. Nei weekend è confermato l’incontro mattutino.

Confermata Sentieri e Pensieri 2.0, costola del festival che prevede sette incontri voluti dalla componente più giovane dello staff del Festival.

Il Giardino degli aromi della Casa del Profumo, in Piazza Risorgimento, dal 18 al 25 agosto ospiterà una selezione dei più importanti quotidiani nazionali ed internazionali: il pubblico potrà accedere liberamente, accomodarsi e sfogliare le notizie del giorno, per una personale rassegna stampa mattutina, da vivere tra profumi ed essenze naturali e nella tranquillità di un luogo intimo e speciale.

Anche quest’anno il bookshop di Sentieri e Pensieri prende forma presso la Libreria “Il Rosso e il Blu” di via Rosmini, dove sarà possibile trovare tutti i libri protagonisti del Festival, oltre ad una ricchissima offerta editoriale locale e nazionale. Lo Spazio Libri, organizzato dall’Associazione Libriamoci con “Il Rosso e il Blu”, affiancherà anche tutti gli incontri della rassegna al Parco di Villa Antonia (Teatro Comunale in caso di maltempo).

Prosegue il progetto di valorizzazione del mondo dei podcast: verrà assegnato, per la quarta edizione, il Premio Podcast Santa Maria Maggiore; vincitore con il podcast Libri Brutti è il performer, musicista e collezionista di “cose diversamente belle” Auroro Borealo, che sarà ospite il 19 agosto alle ore 21.

Infine, le media partnership: al fianco di Sentieri e Pensieri Rai Radio 3 con la storica trasmissione Fahrenheit, il programma dedicato ai libri e alle idee in onda ogni pomeriggio dalle 15 alle 18 sul terzo canale radiofonico RAI, ilLibraio.it e La Stampa, storici partner mediatici della rassegna.

Durante il Festival sarà possibile sostenere, anche con un piccolo contributo, la Fondazione Comunitaria del VCO Ente Filantropico. La novità del 2025 è la possibilità, dietro donazione di queste offerte, di essere estratti per vincere – ad ogni appuntamento – due biglietti a/r per un viaggio sulla tratta italiana della Ferrovia Vigezzina Centovalli, nuovo mobility partner del Festival insieme a Papa Nicolini Concessionarie.

I promotori della rassegna

Sentieri e Pensieri è una rassegna nata nel 2013 sotto l’egida del Salone Internazionale del Libro di Torino e oggi organizzato dal Comune di Santa Maria Maggiore con il sostegno e patrocinio di Regione Piemonte e Consiglio Regionale del Piemonte, con il contributo della Fondazione Comunitaria del VCO Ente Filantropico, della Fondazione Paola Angela Ruminelli e la collaborazione e il sostegno, tra i molti, del Parco Nazionale della Val Grande, della Fondazione Circolo dei lettori, di Borgate dal Vivo, della Ferrovia Vigezzina-Centovalli e del Club Alpino Italiano della Val Vigezzo.