“Promemoria”: una collana economica per Sellerio

“Una casa editrice di 50 anni si muove dentro e intorno al tempo come una treccia, mantenendo uno sguardo convesso volto alla continua ricerca di nuove preziosissime voci nostrane e del mondo, o di grandi pagine del passato come quelle che popolano certe librerie antiquarie e d’occasione, e uno sguardo concavo rivolto al proprio interno, a un catalogo che ne è l’anima e cartina di tornasole, e alle sue collane che scorrono sul filo degli anni dichiarandone gli intenti, tessendone la storia e definendone l’identità. E a tuffarsi nel blu delle sue copertine, nella profondità del suo catalogo, tra certi grandi titoli per troppo tempo assenti dalle librerie, questa casa editrice, più che mai in questo momento del mondo che stravolge e stordisce, sempre convinta della necessità di preservare la memoria e farvi ricorso, ha a cuore che questi libri tornino a emergere, e forte l’urgenza di ricongiungerli ai propri lettori e appassionarne di nuovi”. La palermitana Sellerio introduce così la nuova collana “Promemoria” che, nelle intenzioni della casa editrice, si pone come “un aiuto, un suggerimento a ricordare e riscoprire letture, non più, o difficilmente, reperibili”.

Una collana di nuova veste grafica, progettata da Olivia Sellerio, “che inverte la prassi dei formati e trasgredisce l’equivalenza tra economico e tascabile, viceversa ingrandendosi“, e che, a un costo contenuto, in copertina propone disegni originali di illustratori italiani.

Si parte con le nuove edizioni di Uomini nudi di Alicia Giménez-Bartlett, Pista nera di Antonio Manzini, L’ultima provincia di Luisa Adorno, La fine è nota di Geoffrey Holiday Hall e L’ultima corsa per Woodstock di Colin Dexter.