Rai, fa discutere il monologo (mai andato in onda) di Donatella Di Pietrantonio

Dopo le polemiche per il monologo sul 25 aprile di Antonio Scurati, fa discutere un altro intervento, della scrittrice Donatella Di Pietrantonio, mai mandato in onda dalla Rai… – I particolari

Dopo che la scorsa primavera a far discutere era stato il caso-Scurati, il cui monologo sul 25 aprile non è stato più mandato in onda nel corso del programma di Rai3 Che sarà, arriva una nuova polemica, assai simile: questa volta riguarda la scrittrice Donatella Di Pietrantonio, vincitrice del Premio Strega 2024.

Intervistata da il Centro, l’autrice ha spiegato di essere amareggiata con la Rai, che non ha mai mandato in onda un suo monologo sull’Abruzzo sempre per il programma Che sarà: “Era il sabato prima del voto per le regionali. In una lunga intervista a la Repubblica, fra le altre cose dico che voterò per il candidato del campo largo, Luciano D’Amico”.

La Rai, racconta ancora la scrittrice, ha quindi chiamato la casa editrice (Einaudi), spiegando: “Siccome la Di Pietrantonio si è schierata, per la par condicio la dobbiamo sospendere”. Il monologo non è mai andato in onda, neppure nelle settimane successive, “e io ancora non ho capito perché, visto che sono passati sette mesi”.