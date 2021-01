Il saggio inedito di Stephen King in uscita per la casa editrice di Scampia Marotta&Cafiero

Era successo qualche mese fa con Louise Glück, Premio Nobel per la Letteratura 2020, per anni pubblicata in Italia da una libreria e piccola casa editrice di Napoli, Dante & Descartes.

Adesso è il turno di Stephen King, i cui numerosi romanzi e racconti sono da anni pubblicati in Italia da Sperling & Kupfer (che, va precisato, resterà la casa editrice dell’amatissimo autore americano). Ma un’altra piccola realtà editoriale napoletana, Marotta&Cafiero editori, che ha sede a Scampia, il 4 maggio porterà in libreria un breve saggio inedito del maestro del thriller e dell’horror.

Dopo aver aperto la prima libreria di Scampia (La Scugnizzeria) e aver pubblicato, tra gli altri, Patrie di Günter Grass, il marchio partenopeo, diretto da Rosario Esposito La Rossa ed entrato nel circuito della distribuzione e promozione Mondadori, presenta l’autore americano nella veste di attivista e intellettuale. King presta infatti la sua penna a uno dei temi più controversi negli Stati Uniti: le armi da fuoco (e la violenza armata).