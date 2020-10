Alla poetessa Louise Glück il Premio Nobel alla Letteratura 2020

Il premio Nobel per la Letteratura 2020, la cui prima assegnazione risale al 1901, quest’anno è andato a Louise Glück. L’autrice americana, classe ’43, ha già vinto, tra gli altri, il Pulitzer nel 1993 e il National Book Award per la poesia nel 2014 – I particolari

E’ il giorno del Premio Nobel alla Letteratura 2020, che viene assegnato, ancora una volta a sorpresa, alla poetessa Louise Glück. L’autrice americana, classe ’43, ha già vinto, tra gli altri, il Pulitzer nel 1993 e il National Book Award per la poesia nel 2014.

L’annuncio arriva da Stoccolma in una sala decisamente meno affollata del solito per rispettare le norme di sicurezza in tempi di pandemia.

Louise Glück è nata a New York nel 1943. Nel 1993 aveva già vinto il Premio Pulitzer per la poesia con la raccolta The Wild Iris e il National Book Award nel 2014 con Faithful and Virtuous Night.

Tra i temi delle poesie di Glück, che sono ritenute appartenere prevalentemente a uno stile autobiografico, troviamo solitudine, le relazioni familiari, il divorzio e la morte. L’opera di Glück è conosciuta per la sua sensibilità e per la sua precisione tecnica, ma anche per il suo uso di un linguaggio diretto e per aver inserito nella sua opera alcune rielaborazioni dei miti greci e romani. La semplicità che caratterizza le poesie di Glück e i temi universali da lei trattati rendono i suoi lavori apprezzabili da un pubblico ampio.

GLI ULTIMI VINCITORI

L’anno scorso l’ambito riconoscimento era stato assegnato a due figure del mondo letterario, per recuperare il precedente anno in cui la premiazione non si era tenuta a seguito dello scandalo sessuale che ha coinvolto l’Accademia svedese. Il premio 2019 è stato vinto da Peter Handke, romanziere, drammaturgo e poeta austriaco; mentre per l’edizione 2018 ha vinto l’autrice polacca Olga Tokarczuk.

LA STORIA DEL PREMIO

Il premio Nobel per la Letteratura, la cui prima assegnazione risale al 1901, è un’onorificenza di valore mondiale dedicata all’intera carriera, che viene destinata a chi “nel campo della letteratura mondiale si sia maggiormente distinto per le sue opere in una direzione ideale”.

Tutti gli anni, entro la fine di gennaio, professori, intellettuali, presidenti di istituzioni culturali nonché, ovviamente, i membri dell’Accademia Svedese, compongono la rosa dei nomi dei candidati. Nei mesi primaverili viene stilata una segretissima lista preliminare, che va poi a sfoltirsi sempre di più durante l’estate, per arrivare alla fine all’attesa proclamazione di ottobre (la cerimonia di consegna invece si tiene il 10 dicembre, a Stoccolma presso il Konserthuset, durante il giorno dell’anniversario della morte del fondatore, Alfred Bernhard Nobel).

Sono tanti i nomi spesso in lizza tra i più gettonati: tra questi Margaret Atwood, l’amata autrice del romanzo Il racconto dell’Ancella, o lo scrittore giapponese Haruki Murakami, famoso per opere come Dance, dance, dance e Kafka sulla spiaggia. Ma anche Annie Ernaux, Cormac McCarthy, Don DeLillo e Joan Didion, solo per citarne alcuni. In ogni caso è impossibile sapere per certo chi concorre: la lista dei nomi viene resa pubblica solo dopo cinquant’anni dall’assegnazione del premio. Per sapere chi era in ballo in quest’edizione 2020 dovremmo aspettare quindi molto, molto tempo.