Saggi sulla crescita personale e professionale: la nuova collana di ROI Edizioni

ROI Edizioni, casa editrice specializzata nella saggistica di business (marketing, vendite, neuroscienze e scienze sociali, innovazione tecnologica, leadership) e di self help (psicologia, filosofia, salute e benessere, spiritualità), presenta “Gli essenziali”, una nuova collana di paperback sui temi di crescita personale e professionale.

“Gli essenziali”, come si spiega nella presentazione, è una collezione di titoli, italiani e internazionali, che hanno lasciato un segno e che nel tempo continuano a essere un riferimento nei vari aspetti delle scienze umane e sociali, dell’economia e del management, dello sviluppo personale.

I primi due titoli, in libreria a partire dal 31 marzo, sono Flow. Psicologia dell’esperienza ottimale di Mihály Csíkszentmihályi e Positioning. Come farsi vedere e sentire in un mercato sovraffollato di Al Ries e Jack Trout.

Michele Riva, amministratore delegato di ROI Edizioni, sottolinea: “Con questa collana vogliamo dare una seconda vita a libri importanti, anzi ‘essenziali’, che sono ancora in grado di parlare al grande pubblico e a volte sono persino più attuali oggi di ieri. Tra le prossime uscite, ci saranno libri già pubblicati in prima edizione nelle nostre collane, altri dalla storia diversa, come Flow e Positioning, o persino titoli inediti in Italia”.

La casa editrice ROI Edizioni è nata nel 2017, fa parte di ROI Group e pubblica circa trenta novità l’anno, articolate in collane tematiche, “mettendo al centro del proprio progetto editoriale la cultura della crescita personale e della formazione professionale, per promuovere l’acquisizione di competenze, motivazioni e saperi in un’era di incertezza e di cambiamento”.