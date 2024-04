Viaggio (d’autore) verso il Salone del libro di Torino: il podcast itinerante (a bordo del camper)

Margherita Schirmacher torna in tour con il format “SalTo in Camper, Vita Immaginaria”, attraversando l’Italia diretta verso Torino in compagnia di molti ospiti: il risultato è un podcast di sei puntate

Da giovedì 9 a lunedì 13 maggio è in programma la 36esima edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino, e anche quest’anno, in vista della manifestazione, Margherita Schirmacher torna in tour con il format SalTo in Camper, Vita Immaginaria, attraversando l’Italia diretta verso Torino.

La conduttrice guida infatti uno studio di registrazione su quattro ruote e fa salire a bordo del camper alcuni degli ospiti del Salone, tappa dopo tappa, “per esplorare le loro vite immaginarie attraverso interviste registrate in camper”.

Racconti di viaggio, frammenti di libri, canzoni, storie di vite immaginarie in sei puntate podcast (realizzato da Ticket to Read) che usciranno durante tutto il mese di aprile su RaiPlay Sound e Spotify.

Saranno ospiti autrici e autori di novità in libreria raggiunti nelle loro città; personalità del mondo della musica, dello sport e dello spettacolo come il rapper Er Piotta a Roma, la scalatrice iraniana Nasim Eshqi a Finale Ligure, la stand-up comedian Giada Biaggi a Milano, il cantautore Gianluca Grignani a Pordenone durante il suo tour, lo scrittore Paolo Nori a Modena prima di una sua presentazione e altre e altri.

Il podcast è ideato da Schirmacher (autrice e conduttrice) ed Enrico Orlandi (autore e sound designer) con il supporto de La cultura in viaggio e Chausson Italia.

Anche quest’anno, una volta al Salone, il camper si trasformerà in uno spazio eventi e punto di ascolto del podcast.