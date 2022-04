Il 4 maggio debuttano sugli scaffali delle librerie le prime 4 uscite della casa editrice Tetra-, nata nel Lazio da un’idea di Danilo Bultrini e Luca Verduchi, già editori di Alter Ego, e la cui direzione editoriale è affidata a Roberto Venturini, editor e scrittore.

Tetra pubblicherà autrici e autori contemporanei e proporrà esclusivamente racconti, “uno strumento sulla carta perfetto per la nostra era – caratterizzata da continui mutamenti e ossessionata da una comunicazione frenetica, immediata – eppure ancora messo in disparte, costretto in qualche modo a giocare un ruolo di secondo piano nella scacchiera editoriale”.

Tetra non pubblicherà sillogi, ma singoli racconti, proposti a un prezzo di copertina molto basso, con l’intento di “avvicinare lettrici e lettori di ogni fascia di età e ceto sociale, con l’ambizione di coinvolgere gli appassionati e di avvicinare nuove persone al mondo della lettura”.

La formula prevede quattro uscite l’anno, il quattro del mese, con quattro racconti di quattro scrittrici e scrittori diversi alla volta, a un prezzo di copertina di quattro euro ciascuno. Ogni volume sarà numerato e verrà proposto in formato quadrato.

Si parte con i racconti di Andrea Donaera, Paolo Zardi, Emanuela Canepa e Valerio Aiolli. Successivamente la casa editrice si arricchirà delle penne di Romana Petri, Eduardo Savarese, Giorgia Tribuiani, Daniele Petruccioli, Alfredo Palomba, Alessandro De Roma, Irene Chias, Demetrio Paolin e altri.

Le illustrazioni di copertina sono realizzate utilizzando la tecnica del collage.

Venturini sottolinea che “le short story, nell’attuale contesto storicoculturale, si prestano perfettamente a una fruizione immediata particolarmente apprezzata dalla nuova generazione di lettori, e non solo. L’ambizione è quella di creare un’arena dove alcune delle voci più interessanti della letteratura italiana possano cimentarsi con assoluta libertà, e divertendosi, con la narrazione breve (per alcuni autori sarà un vero e proprio esordio in questo genere)”.