Racconti, la nuova quartina di Tetra-: con Gala, Lipperini, Orti Manara e Rapino

Arriva in libreria la nuova uscita della casa editrice Tetra-, specializzata in racconti, come abbiamo raccontato, e che che pubblica nel segno del quattro: ogni quattro del mese quattro racconti, di quattro autori differenti…

La collezione si arricchisce di quattro nuovi innesti: la commovente storia del piccolo Mino in Ciabatteria Maffei firmata da Graziano Gala, il surreale viaggio temporale ne La strada giusta di Loredana Lipperini, la curiosa indagine dell’impiegato Zauli ne L’odio migliore di Michele Orti Manara, e il racconto del calcio come riscatto sociale in Valdés di Remo Rapino.

Ciabatteria Maffei di Gala, autore di Sangue di Giuda (minimum fax), ci presenta Mino, un bambino curioso che si rifugia nel proprio mondo fantastico per sfuggire dalla realtà. Il piccolo, seguendo la tradizione di famiglia, non va a scuola. Crescendo in un contesto fortemente analfabeta, a Mino rimane la sola immaginazione per sottrarsi alla dolorosa quotidianità, fatta di genitori violenti e incapaci di amare. Tra pirati, maremoti e cattivi pescatori, il compito più arduo per il piccolo sarà uno soltanto: crescere.

La strada giusta di Loredana Lipperini, conduttrice radiofonica, giornalista e autrice de Il Senzacoda (Salani) e di numerosi altri libri (tra cui L’arrivo di Saturno, Bompiani), narra una serie di accadimenti che trascinano la protagonista in un loop inquietante. Francesca è una scrittrice che, nonostante alcuni acciacchi dovuti all’età, ama ancora correre da una presentazione e all’altra. La sua vita procede tranquillamente fino a quando, attraversando un sottopassaggio per uscire da una stazione, si ritrova catapultata nel passato. Luglio 1971: lei ha venticinque anni e la possibilità di riviverli con una nuova consapevolezza. Un regalo o una condanna? E soprattutto, scegliere il presente o continuare a vivere nel passato?

L’odio migliore di Orti Manara, autore di Consolazione (Rizzoli), narra l’irruzione nella monotona routine dell’impiegato Zauli da parte del giovanissimo e promettente Sabatini. Il giovane, appena assunto dall’azienda, ha infatti una strana abitudine: sorride sempre. Un sorriso simile al rictus di un clown che, unito all’estrema correttezza nei confronti dei colleghi, lo rende a dir poco insopportabile. In sospetta concomitanza con l’arrivo dello strambo impiegato, tra gli uffici inizia inoltre a circolare una curiosa voce riguardo una serie di furti. A scomparire sono oggetti di poco valore come una cucitrice, una boccetta di inchiostro o un paio di gomme, ma Zauli ha tutta l’intenzione di portare avanti un’indagine al fine di incastrare l’odiato collega.

Valdés di Rapino è un racconto ambientato in Cile negli anni del colpo di stato di Pinochet. L’autore, vincitore del Premio Campiello 2020 con Vita, morte e miracoli di Bonfiglio Liborio (minimum fax), ritrae il contesto politico e sociale dell’epoca attraverso le giocate di Francisco Valdés. Il giovane calciatore con le gambe da grillo danza in campo in cerca di riscatto, portando sulle spalle la miseria del nonno e di tutti gli abitanti delle povere poblaciones. Poesia e sport si incontrano in questo racconto che presenta la dittatura, le illusioni e le speranze perdute di un’intera generazione.