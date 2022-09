“Roma dal bordo”: con Loredana Lipperini una geografia sentimentale della cittÃ 

“Ci sono cresciuta, a Roma, in tempi in cui la giovinezza significava vivere il centro storico, scoprire piazza dei Cavalieri di Malta disegnata da Piranesi, prendere il sole ai tavolini del bar vicino al Pantheon, mangiare carbonara in misteriose trattorie che spuntavano sotto archi seicenteschi. Ci sono diventata madre, a Roma, guardando il fiume dall’Isola Tiberina, e poi imparando a mie spese cosa significasse salire su un autobus con un passeggino. E poi, più avanti, cosa significasse accompagnare i bambini a scuola nella follia delle otto di mattina. Invece di provare a narrarla, posso dire che sono cresciuta e vivo oggi nella Roma pasoliniana. Da ragazza e da signora matura nella Roma di Ragazzi di vita, tra Ponte Mammolo e Pietralata, e da giovane donna nella Centocelle di Accattone. Ma quella Roma era già diversa quando ero ragazza ed è diversissima oggi. Come molte altre città, ma in un certo senso qui si coglie meglio il cambiamento. E in questo libro provo a raccontarlo”.

Loredana Lipperini, giornalista, scrittrice e conduttrice di Fahrenheit su Radio3, presenta così il racconto Roma dal bordo – Una geografia sentimentale, reportage narrativo in libreria per Bottega Errante edizioni.

“Amo questa città e la detesto dal profondo del cuore. Ne amo la bellezza storta, che resiste ai millenni, ne amo i tramonti e le albe, ne amo il fiume zozzo. Ma la detesto perché non so cosa mi aspetta quando esco di casa e affronto la prima delle quattro metropolitane quotidiane”.

Venerdì 16 settembre, alle 21, in occasione di Pordenonelegge, nello spazio San Giorgio in Largo San Giorgio, Lipperini prende parte a un incontro dedicato proprio a Roma insieme a Valeria Della Valle (modera Valentina Berengo).