Negli ultimi anni, non solo in Italia, il mercato dei manga è cresciuto enormemente. Di conseguenza i manga sono da tempo protagonisti nelle librerie grandi e piccole, e non solo nelle fumetterie, nei negozi online e nelle edicole.

A questo proposito, PromoComix (società di promozione editoriale con un focus specifico sui fumetti), in collaborazione con Emme Promozione, promuove Corso che ti… manga!, un corso di formazione gratuito destinato alle libraie e ai librai che desiderano approfondire il fenomeno manga.

L’appuntamento è doppio: lunedì 19 giugno, dalle 14.30 alle 16.30, a Milano, presso La Fabbrica di Lampadine (in via Pescantina n.8), e lunedì 26 giugno a Roma (presso lo Spazio M3, in via Ludovico di Savoia).

Si tratta di un corso pensato per tutti i librai e le libraie che desiderano orientarsi nel mercato del fumetto e dei manga in particolare, in cui si parlerà, tra le altre cose dei diversi sottogeneri e di come esporre i manga in libreria.

I posti sono limitati.