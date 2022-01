Dragon Ball: in arrivo l’edizione definitiva

Da metà 2022 l’intramontabile epopea dei guerrieri Saiyan torna a rivivere nell’edizione da collezione “Dragon Ball Ultimate Edition”. Parliamo di uno dei manga più famosi in assoluto, da cui è stato tratto un anime trasmesso in più di 40 paesi nel mondo, nonché una moltitudine di videogiochi e altro merchandising – I dettagli

La lunga vita editoriale italiana di Dragon Ball, amatissimo protagonista nell’ambito dei manga battle-action, corredata di ben sette edizioni, vari spin-off, Anime Comics e il sequel ufficiale Dragon Ball Super, si appresta a giungere a un nuovo capitolo: ad affiancare le attuali edizioni “Evergreen” e “Full Color” è in arrivo, come annunciato da Star Comics, una nuova e definitiva edizione per le avventure di Goku e dei suoi compagni, nate dalla fantasia e dalla penna di Akira Toriyama, uno dei più celebri mangaka giapponesi.

Dragon Ball Ultimate Edition, spiega la casa editrice, “andrà a colmare il vuoto lasciato dalla ‘leggendaria’ Perfect Edition, riprendendone il formato e la grafica, e sarà composta da 34 volumi cartonati di 15×21 cm con sovraccoperta. Sarà dotata, inoltre, di pagine a colori e testi aggiornati, per un’esperienza di lettura il più fedele possibile all’originale giapponese“.

La trama? In un piccolo paese di montagna a migliaia di chilometri dalla civiltà vive un bambino di nome Goku, che ha una strana coda e una forza straordinaria. Un giorno Goku incontra Bulma, una ragazza di città che sta cercando le “Sette Sfere del Drago”, grazie alle quali è possibile evocare un drago pronto ad esaudire qualunque desiderio: inizia così il lungo viaggio dei due alla ricerca delle sfere. Lungo il cammino Goku troverà tanti amici, ma anche molti nemici, e scoprirà la vera natura del suo eccezionale potere…

Toriyama, l’autore di Dragon Ball, nato a Nagoya, ha debuttato con Wonder Island sulla rivista Weekly Shonen Jump nel 1978. Nel 1980 inizia la serializzazione della sua prima opera di successo: Dr. Slump, basata su un’idea del suo storico redattore, Kazuhiko Torishima. Ma il pur grande successo di Dr. Slump viene superato dalla sua opera successiva: Dragon Ball, tra i manga più famosi in assoluto, da cui è stato tratto un anime trasmesso in più di 40 paesi nel mondo, nonché una moltitudine di videogiochi e altro merchandising.