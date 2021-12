Alaska: apre una nuova libreria indipendente a Milano

“Alaska sarà un’avventura e un piccolo presidio al servizio del quartiere, con proposte editoriali per adulti e ragazzi che spaziano attraverso i generi per un’offerta attenta alle esigenze di ogni lettrice e di ogni lettore”: l’inaugurazione sabato 18 dicembre in zona Affori

Una novità che ci fa piacere raccontare: a Milano arriva una nuova libreria indipendente. Si chiama Alaska, ha sede in via Gian Rinaldo Carli n.39, e viene inaugurata sabato 18 dicembre. Il nome scelto richiama Milano Nord e il quartiere in cui si trova: Affori, zona di confine, ricca di storia e identità, dove un negozio di libri mancava da vent’anni. Come si spiega nella presentazione del progetto, Alaska “vuole essere un luogo che sa di casa, ma che si apre verso nuove esplorazioni”.

La nuova libreria nasce dall’esperienza di un gruppo di amiche e di amici che hanno unito diverse professionalità, sia dal mondo dell’associazionismo sia da quello editoriale e culturale, per dare vita a un nuovo punto di incontro e di aggregazione. “Alaska sarà un’avventura e un piccolo presidio al servizio del quartiere, con proposte editoriali per adulti e ragazzi che spaziano attraverso i generi per un’offerta attenta alle esigenze di ogni lettrice e di ogni lettore”.

Sabato 18 dicembre la libreria sarà aperta dalle 10. A partire dalle 16, per festeggiare l’inaugurazione, ci sarà un aperitivo con i vini di Fiasco, la vineria friulana della porta accanto.

nota: l’immagine grande non rappresenta l’interno del nuovo negozio