Aprire una libreria: si avvera il sogno di due sorelle

Siamo in provincia di Cuneo, a Fossano, dove si è avverato il sogno di due sorelle, Stefania e Daniela Gerbaudo, che in via Roma aprono la loro libreria (con il franchising Ubik). Intervistate da lafedelta.it, le due libraie parlano della propria passione per la lettura (“Ancora oggi, quando entriamo in una libreria, possiamo fermarci a lungo, con buona pace dei nostri familiari ormai abituati ad attenderci nei paraggi anche per qualche ora”), e del loro percorso.

Da una parte un’ex infermiera professionale, dall’altra una donna che ha svolto diversi lavori, fino alla decisione di dare una svolta alla propria vita: “Stefania e io abbiamo pochi anni di differenza, il nostro legame è sempre stato molto forte anche da adulte. Siamo ‘sorelle sorelle’, condividiamo lo stesso amore per i libri e la disponibilità a metterci in gioco in un settore, per noi, ricco di stimoli”, confessa Daniela.

Quanto alla scelta della partnership con Ubik spiegano: “Sentivamo la necessità di prepararci a questa nuova professione. Ubik è un network che assiste i librai nell’impostazione indipendente della propria attività offrendo un sistema semplificato di gestione, una continua formazione, una vasta disponibilità di titoli senza interferire nell’autonomia organizzativa per quanto riguarda l’orientamento verso specifici generi letterari, la creazione di eventi e gli incontri con gli autori…”.

In libreria non ci sarà spazio per testi scolastici e articoli di cartoleria per la scuola. In vendita tanta narrativa, ma non solo: lettrici e lettori troveranno testi su storia, arte, filosofia, psicologia, testi in lingua, con un’attenzione particolare per i fumetti e i manga, e per i libri per bambine e bambini.

Nell’intervista le due libraie parlano anche degli obiettivi futuri: “Pensiamo che una libreria possa offrire opportunità di incontro, confronto e di crescita culturale…”.