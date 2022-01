Chiude dopo 40 anni la Libreria dello Sport di Milano: “Un luogo unico”

“Il declino è iniziato nel 2010 con la diffusione di Amazon… con la pandemia c’è stato un vero e proprio crollo”. In via Carducci, a Milano, chiude la Libreria dello Sport aperta nel 1982, specializzata in manuali e testi italiani e internazionali

“Alle soglie del 40° anno di attività, il triplice fischio dell’arbitro ha sancito la fine del match. Non sono bastati i tempi supplementari”. Una notizia triste da Milano, dove nelle prossime settimane abbasserà per sempre le serrande la storica Libreria dello Sport che, via Facebook, ha annunciato la chiusura.

Aperta in via Carducci nel 1982, “Pagine di Sport” era un riferimento per gli appassionati di ogni disciplina sportiva, anche per l’ampia fornitura di manuali e testi italiani e internazionali per professionisti (allenatori e non solo): dalla medicina sportiva all’alimentazione, dal fitness alle tecniche di allenamento, dalla biomeccanica degli esercizi fisici alla la psicologia, senza dimenticare la legislazione sportiva, la narrativa dedicata allo sport e ovviamente, le biografie dei campioni di ogni epoca.

Nel 2019, come ricostruisce Il Giorno, la guida della libreria è passata da Paolo Frascolla a Luca Pozzalini. Al Giorno Frascolla spiega così le ragioni della chiusura: “Il declino è iniziato nel 2010 con la diffusione di Amazon che ha indebolito sia il nostro ecommerce che avevamo attivato dagli anni Novanta che l’attività della libreria fisica, sottraendo clientela. Con la pandemia c’è stato un vero e proprio crollo. L’azienda è stata acquistata un anno e mezzo fa, c’è stato un tentativo per tenere a galla il marchio ma purtroppo dopo un anno e mezzo chi ha cercato di salvare l’attività ha dovuto alzare bandiera bianca. Si è cercato romanticamente di andare avanti ma i numeri economicamente non erano più sostenibili”. E aggiunge: “Si sta valutando se mantenere in piedi l’ecommerce o la sola casa editrice. Il negozio fisico, però, chiuderà per sempre“.

Tanti i clienti celebri del negozio a pochi passi dalla stazione di Cadorna e dall’Università Cattolica: da Paulo Roberto Falcao a Stefano Eranio, passando per campioni del basket, del ciclismo e del pugilato.