A Milano sabato 14 maggio la festa per i 50 anni della Libreria delle Ragazze e dei Ragazzi

Sabato 14 maggio si terrà il primo evento dell’anno per festeggiare con bambine e bambini, ragazze e ragazzi (e tanti ospiti), i 50 anni della Libreria delle Ragazze e dei Ragazzi. In programma laboratori di manga, scrittura creativa, letture ad alta voce, spettacoli e maratone di disegno

Libreria dei Ragazzi di Milano (con una sede anche a Brescia), fondata nel 1972 da Gianna e Roberto Denti, è stata la prima specializzata in letteratura per bambini e adolescenti in Italia (e la seconda in Europa). Nata in un’epoca in cui l’editoria per ragazzi come oggi la conosciamo era ancora agli albori, ora festeggia i 50 anni con numerosi eventi e laboratori. E, soprattutto, cambia nome, diventando la “Libreria delle Ragazze e dei Ragazzi“. Come abbiamo raccontato , la storica(con una sede anche a Brescia),, è stata la(e la seconda in Europa). Nata in un’epoca in cui l’editoria per ragazzi come oggi la conosciamo era ancora agli albori, ora festeggia i 50 anni con numerosi eventi e laboratori. E, soprattutto, cambia nome, diventando la ““.

A proposito di festeggiamenti, sabato 14 maggio si terrà il primo evento dell’anno per festeggiare con bambine e bambini, ragazze e ragazzi, i 50 anni della Libreria. “Vogliamo regalare una giornata-festival di primavera ricca di eventi, con autori e amici, per tutte le età, all’insegna della gioia e del ritrovarsi finalmente insieme con i nostri giovani lettori. Un primo festoso appuntamento per avvicinarci al compleanno ufficiale del 15 novembre”, spiegano dalla libreria.

In questa occasione, ogni area della libreria sarà invasa da eventi gratuiti (qui il programma nel dettaglio, ndr): risveglio con la mindfulness, letture con il Teatro del Buratto, laboratori di manga, scrittura creativa, realizzazione di libri mostruosi e creazione di avventure selvagge. Uno spazio speciale avranno le letture ad alta voce in italiano e ucraino, con la collaborazione di Refugees Welcome Italia.

Un’arena sarà dedicata agli adolescenti, con incontri condotti dai ragazzi della Teen Social Radio che intervisteranno per il pubblico autori fra cui Enrico Galiano, Alessandro Q Ferrari, Christian Hill, Daniela Palumbo, Alessandro Gatti, Lucia Vaccarino e, come ospite d’onore, Pera Toons, fumettista con quasi 3 milioni di fan sui social, che in anteprima presenterà il nuovo libro Giochi e risate.

“Lungo le vetrine ospiteremo una maratona di disegno: chiunque, pennarelli alla mano, potrà disegnare pensieri felici da esporre in vetrina e ricevere la Coccarda di Ambasciatore della Libreria, con la missione di portare anche fuori la felicità di leggere”.

A concludere la giornata, dopo uno spettacolo di letture con la nostra scimmietta mascotte Giovedì, “inviteremo bambine e bambini a racchiudere in una capsula del tempo i propri sogni e propositi, messaggi da aprire in occasione dei 60 anni della libreria”. Si chiude in musica con l’orchestra dei ragazzi del Golfo Mistico.