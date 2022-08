L’editore Henry Beyle apre un piccolo “temporary shop” nel centro di Milano

Vincenzo Campo, fondatore di Henry Beyle, casa editrice di culto, ha deciso di aprire un piccolo “temporary shop” in via Solferino, a Milano. In catalogo 287 piccoli libri stampati quasi sempre in monotype, su carta pregiata, cuciti a mano, in tiratura limitata

Come raccontato da Il Giornale, l’editore siciliano Vincenzo Campo, ideatore (nel 2009) e anima di Henry Beyle, ha deciso di aprire un piccolo “temporary shop” nel centro di Milano, in via Solferino n. 48.

La piccola casa editrice nata dalla passione del bibliofilo (qui la nostra intervista del 2015, in cui l’editore raccontava la genesi del progetto) – che ha sede nel capoluogo lombardo nel quartiere Bovisa, è di culto tra gli appassionati, e “pubblica volumi preziosi con testi brevi dei più grandi autori in particolare del ‘900 – da Buzzati a Sciascia, da Brancati a Longanesi, da Calamandrei a Flaiano, come da Fitzgerald a Perec e da Thomas Mann a Kafka – in piccoli libri stampati quasi sempre in monotype, su carta pregiata, cuciti a mano, in tiratura limitata“.

Il negozio resterà aperto dall’1 settembre al 31 dicembre (poi si capirà se proseguire): “Sono solo 16 metri quadri, arredati con mobili di design del ‘900”, si legge sempre su Il Giornale.

Saranno esposti e in vendita tutti i 287 titoli che a oggi compongono il catalogo della casa editrice, “ma saranno esposte anche le acqueforti e le fotografie di alcune nostre tirature, e le prove di stampa, persino alcune matrici in monotype”.