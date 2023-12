“La Ciurma”, una nuova libreria indipendente a Torino, nel quartiere Santa Rita

Nel quartiere Santa Rita ha da poco aperto La Ciurma, una nuova libreria indipendente. Il motto? “La Ciurma siamo noi”, per dare un valore collettivo, “dove non esistono clienti e librai, ma amici e lettori”… – La storia

Una bella notizia da Torino per lettrici e lettori: nel capoluogo piemontese, nel quartiere Santa Rita (in via Caprera, 28/B), infatti, ha da poco aperto La Ciurma, una nuova libreria indipendente.

In vendita una selezione di narrativa e saggistica italiana e in traduzione, di diverse case editrici, e libri illustrati per bambini e ragazzi.

Questa libreria, inoltre, punta molto sulle presentazioni, sui gruppi di lettura e sui laboratori per i più piccoli.

L’obiettivo, ambizioso, è diventare un punto di ritrovo per il quartiere e un luogo in cui condividere idee e proporre temi, letture e corsi.

“La Ciurma siamo noi”: questo, non a caso, il motto scelto dal fondatore Daniele Cargnino, “proprio per dare un valore collettivo, dove non esistono clienti e librai, ma amici e lettori”.