“La stanza di carta”: a Palermo una libreria magica, alla base di un campanile

Pietro Onorato è un libraio speciale, da oltre 50 anni. Non a caso, la sua libreria, La Stanza di Carta di Palermo, è speciale, quasi magica, e ha sede in un luogo unico: siamo in in via D’Alessi, alla base del campanile di una Chiesa. Per la precisione, si tratta del campanile di San Giuseppe dei Teatini.

Onorato, già protagonista con la libreria Broadway, cinque anni fa ha inaugurato questo piccolo negozio. Prima della Stanza di Carta, lo spazio aveva già ospitato una libreria, sin dal 1920 (fino al 1999). Dopo vent’anni di chiusura, nel giugno 2019, è così arrivata l’apertura della Stanza di Carta, specializzata nel modernariato. Dove, come ha raccontato lo stesso libraio intervistato da Vocidallisola.it, “i libri, pur se stampati 30/60/100 anni fa, sono per il 70% ancora nuovi in quanto mai aperti prima”.

Scopri la nostra pagina Linkedin Scopri la nostra pagina LinkedIn Notizie, approfondimenti, retroscena e anteprime sul mondo dell’editoria e della lettura: ogni giorno con ilLibraio.it Seguici su LinkedIn

E così questa piccola libreria è ben presto “diventata un punto di riferimento per la città sia per i palermitani sia per i turisti“, e “ha dato luce e smalto a un luogo oramai diventato discarica e portato a conoscenza ai più che la libreria è la base di un campanile di una bellissima chiesa”.

Tanti pezzi rari, in vendita, oltre a numeri di riviste e collane editoriali storiche, ma anche novità, oltre a oggetti d’arte. Assolutamente tra i luoghi di Palermo da visitare, se si è in cerca di storie, e di storia.

nota: le immagini sono tratte dalla pagina Facebook della libreria