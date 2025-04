Una nuova libreria a La Spezia, per guidare lettrici e lettori di ogni età

Una bella notizia dalla Liguria per lettrici e lettori. Tutto pronto a La Spezia, in via del Prione n. 311, per l’inaugurazione (in programma il 19 marzo) della nuova libreria Ubik. Situata in una delle principali arterie pedonali del centro cittadino, a due passi da Piazza Garibaldi, la nuova Ubik è ospitata in uno spazio di circa 360 metri quadri, con oltre 15 metri di scaffali dedicati alla narrativa e un’offerta tra gialli, romanzi rosa, fantasy, fantascienza, romanzi storici e romance.

Con questa nuova libreria, il franchising Ubik (nato nel 2017) raggiunge il traguardo delle 180 librerie in tutta Italia. Un traguardo che, come sottolinea la nota, conferma l’obiettivo che l’azienda si è dato fin dagli esordi: “sviluppare una rete capillare di librerie su tutto il territorio italiano”. Ubik, infatti, deve il suo nome al latino ubique, che significa ovunque, “e fa della presenza sul territorio il suo punto di forza”.

“Ad oggi siamo presenti in più della metà dei capoluoghi di provincia in 18 regioni italiane, e sono in programma nuove aperture nelle città di media dimensione”, dichiara Tiberio Sarti, AD del franchising Ubik. “Non mancano inoltre le librerie nei luoghi di grande transito, dalla stazione di Padova all’aeroporto di Alghero fino ai centri commerciali”.

Scopri la nostra pagina Linkedin Scopri la nostra pagina LinkedIn Notizie, approfondimenti, retroscena e anteprime sul mondo dell’editoria e della lettura: ogni giorno con ilLibraio.it Seguici su LinkedIn

La libreria ligure avrà un occhio di riguardo anche per bambine e bambini, ragazze e ragazzi, con una proposta che spazia dai primissimi anni di vita sino ai libri per gli adolescenti. Completano la proposta, un assortimento di libri in lingua straniera, saggistica di ogni tipo, manga e un’area dedicata ai libri a metà prezzo.

A gestirla, una squadra di sette librai, guidata dal direttore Niccolò Altomare che, nonostante la giovane età, può vantare un passato da libraio Ubik a Grado.

“L’apertura della libreria, dai colori esterni che ricordano un po’ quelli della Shakespeare & Company, segna per noi librai l’inizio di un’avventura duplice. Guidare il lettore nel magico mondo dei libri e alimentare costantemente la nostra passione per la lettura, per offrire sempre il miglior servizio ai lettori che non vediamo l’ora di incontrare”, raccontano i librai e le libraie del nuovo negozio.

Nelle prime settimane di attività la nuova Ubik La Spezia sarà aperta con orario continuato dalle 9 alle 23.30.