Lontani dal virus fino a Pasqua 2021? Sei mesi da librai alle Maldive: ecco come candidarsi

il resort Soneva Fushi, nelle Maldive, cerca una libraia o un libraio da fine ottobre a Pasqua 2021 – Quello che c'è da sapere

Altro che southworking. Diciamoci la verità: chi non avrebbe voglia di vivere l’autunno e l’inverno che ci aspettano lontano dal virus e dai timori per la pandemia e le sue conseguenze, comprese quelle per l’economia?

Chi non sogna un semestre sabbatico lontano da tutto, in una una location suggestiva, magari nel bel mezzo dell’Oceano Indiano? Certo, non un semestre di totale riposo. Ma di lavoro retribuito. In questo caso, però, parliamo di un lavoro speciale, a contatto con la natura, il mare e i libri.

Sì perché periodicamente si torna a parlare degli annunci proposti del resort Soneva Fushi, situato a Kunfunadhoo, isola delle Maldive. Ma questa volta è po’ diverso, visto il contesto internazionale.

Nel resort si trova una libreria, gestita temporaneamente da libraie e librai (non professionisti) che si candidano da ogni angolo del mondo per vivere quest’insolita avventura temporenea.

Certo, per molti potrebbe apparire difficile pensare alla magie delle Maldive in tempi di pandemia globale. Va però detto che l’isola in questione finora non è stata praticamente toccata da Covid-19. E così adesso il resort cerca un nuovo libraio per un periodo di circa sei mesi, che va da fine ottobre 2020 alla Pasqua 2021. Ovviamente, proprio per preservare l’isola dai contagi, sono previsti controlli e tamponi, come si legge sul Guardian.

In passato, ricorda Philip Blackwell, CEO della libreria, sono giunte migliaia di candidature, da parte di “registi, avvocati, poeti, esperti di informatica, bibliotecari in pensione…”. Certo, non si tratta di un lavoro semplicissimo: non solo è richiesta passione per i libri, ma anche predisposizione all’avventura, ottima conoscenza dell’inglese scritto e parlato, capacità di gestire e alimentare la newsletter e il blog del negozio e, in generale, un approccio positivo verso la clientela internazionale.

Prima di volare alle Maldive chi verrà selezionato seguirà una formazione professionale a distanza. Per farsi un’idea della location, ecco il blog di questa speciale libreria. E ora, buona candidatura…

nota: le immagini dell’articolo sono tratte dalla pagina Instagram ufficiale