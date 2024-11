“Dare voce a punti di vista diversi”: a Torino apre la libreria Arlette

“Per noi è importante dare voce a tutti coloro che fanno fatica a riconoscersi in ciò che leggono o vedono su piccolo e grande schermo, per dimostrare che le loro aspirazioni non dovrebbero incontrare alcun ostacolo legato a sesso, genere, etnia e orientamento”. La 23enne Aurora Pinto apre la libreria Arlette a Torino, nel quartiere Barriera di Milano – I particolari

Come ha raccontato l’edizione torinese di Repubblica, a Torino, in via Mercadante 78b, apre una nuova libreria, Arlette. Siamo in Barriera di Milano, e questo nuovo spazio “ha l’ambizione di diventare un punto di riferimento non solo per i lettori ma anche per gli amanti del cinema e dei graphic novel“.

Ad aprire la libreria Arlette è Aurora Pinto, 23 anni, figlia d’arte (suo padre è Rocco Pinto, tra i librai torinesi più attivi, proprietario della libreria Ponte sulla Dora e tra gli ideatori di Portici di Carta e Torino che legge), e cresciuta nel quartiere. L’ambizione non manca: “Promuovere la lettura tra i più giovani è uno dei nostri obiettivi“.

Scopri la nostra pagina Linkedin Scopri la nostra pagina LinkedIn Notizie, approfondimenti, retroscena e anteprime sul mondo dell’editoria e della lettura: ogni giorno con ilLibraio.it Seguici su LinkedIn

La libreria prende il nome dalla registra francese Agnès Varda (non a caso, il logo del negozio su Instagram raffigura una donna con una macchina da presa).

A Repubblica Torino la libraia ha spiegato: “Daremo molta importanza al cinema, perché teniamo a sostenere e a proiettare sguardi e punti di vista diversi, spesso poco considerati o addirittura dimenticati. Per noi è importante dare voce a tutti coloro che fanno fatica a riconoscersi in ciò che leggono o vedono su piccolo e grande schermo, per dimostrare che le loro aspirazioni non dovrebbero incontrare alcun ostacolo legato a sesso, genere, etnia e orientamento”.

Non mancheranno albi illustrati per bambine e bambini, libri per ragazze e ragazzi, graphic novel, e saranno organizzati gruppi di lettura, incontri e firmacopie con autori e autrici.