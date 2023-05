È la libreria Centostorie di Roma la vincitrice del Premio Gianna e Roberto Denti 2023, premio letterario promosso dall’Associazione Italiana Editori e da Andersen che seleziona ogni anno la migliore fra le librerie per bambini e ragazzi.

Il premio, giunto alla decima edizione, è stato creato per sottolineare il ruolo e il valore di questi fondamentali presidi di cultura sul territorio, e per ricordare la figura e l’impegno di Roberto Denti (1924-2013) giornalista, scrittore e soprattutto fondatore, insieme a Gianna Vitali (1943-2016), della storica Libreria dei Ragazzi di Milano. La giuria del premio è composta dagli editori per Ragazzi di AIE e dalla direzione della rivista ANDERSEN.

Nata nel 2007 nel quartiere di Centocelle, nella periferia di Roma, per volontà di Antonella De Simone e Aurora Festa, la libreria Centostorie è oggi un luogo di incontro e aggregazione per bambine, bambini e genitori di tutto il quartiere. Nel 2013, Centostorie ha dato vita a Cleio, un circuito diffuso in tutta Italia di 70 librerie indipendenti che condividono la visione di libreria aperta e accogliente e organizzano eventi nazionali di promozione della lettura nella penisola.

Queste le motivazioni della scelta della giuria: “Per la capacità di costituire un punto di riferimento culturale e aggregante non solo sul territorio, ma diventando fulcro di una comunità di librerie in tutta Italia, unite dall’attenzione verso la letteratura e l’editoria di qualità e dalla determinazione di mettere al centro il bambino, con tutte le sue esigenze. Per aver promosso una competente proposta a lettori di ogni età attraverso laboratori, gruppi di lettura, eventi e iniziative sempre fresche e coinvolgenti, in presenza e a distanza. Per aver consolidato una rete di formazione volta all’aggiornamento costante e al supporto di nascenti librerie specializzate, sottolineando la volontà di creare non solo spazi di vendita ma luoghi di incontro dove immaginare insieme”.

“Come ogni anno è un grande piacere partecipare alla selezione della miglior libreria per ragazzi per il Premio Denti”, ha dichiarato Beatrice Fini, coordinatrice della Commissione Permanente Ragazzi di AIE: “Un’occasione che ci permette di rimarcare l’importanza strategica del libraio specializzato che promuove, consiglia, invoglia, aiuta i bambini e i ragazzi a orientarsi nel vastissimo mercato del settore con professionalità, entusiasmo e creatività, tutte qualità, queste, che sono messe in campo ogni giorno con tenacia e determinazione dalla libreria vincitrice dell’edizione 2023”.

Il Premio sarà assegnato sabato 27 maggio durante la 42ma edizione del Premio Andersen che si terrà a Genova, Capitale Italiana del Libro 2023, nella Sala del Minor Consiglio di Palazzo Ducale e metterà sotto i riflettori le eccellenze del panorama editoriale per ragazzi dell’anno.