Ecco i libri vincitori del Premio Andersen 2023

Dal miglior scrittore dell’anno alla miglior illustratrice, passando per tutti i titoli protagonisti della cultura per l’infanzia. Sono stati annunciati i vincitori della 42esima edizione del Premio Andersen…

Sono stati annunciati i vincitori della 42esima edizione del Premio Andersen – Il mondo dell’infanzia, riconoscimento attribuito ai migliori libri per ragazzi dell’annata editoriale, scelti dalla redazione della rivista Andersen insieme agli altri componenti della giuria dopo un anno di lettura e confronto quotidiano.

Oltre ai titoli dei libri che vincono le singole categorie, scopriamo i nomi degli autori italiani che si sono distinti per la qualità della loro produzione artistica, letteraria, progettuale per il mondo dell’infanzia: il Miglior Scrittore dell’anno è Francesco D’Adamo, autore di Iqbal (Edizioni EL) e di molti altri romanzi per ragazzi che traggono spunto dall’attualità e dalla storia, come La traversata (Il Castoro) o Giuditta e l’Orecchio del Diavolo (Giunti); Claudia Palmarucci è stata scelta come Miglior Illustratrice; e Sergio Ruzzier, autore e illustratore, riceve il Premio Andersen come Protagonista della Cultura per l’Infanzia per “l’importante contributo offerto alla valorizzazione delle figure nei libri e del linguaggio dell’illustrazione nel nostro Paese”.

Come si spiega nella nota di presentazione, contemplare la bellezza, lasciarsi stupire dall’inatteso e dalla straordinaria varietà del mondo: tra i vincitori del Premio Andersen 2023, incontriamo prima di tutto libri che nutrono la meraviglia dei bambini, dei ragazzi, degli adulti che leggono insieme a loro. Ascoltiamo così la voce di Margaret Wise Brown che, mentre racconta le fotografie di Ylla raccolte in Tutti lo hanno visto! (Orecchio Acerbo – Miglior libro 0-6 anni), ci ricorda le infinite possibilità della vita; esploriamo un prato con il muso all’altezza dei funghi come il coniglio Edmond, seguendo il suggerimento che troviamo tra le pagine del Diario di un’esplorazione fuori dalla tana di Thierry Dedieu (Franco Cosimo Panini, Miglior libro fatto ad arte); e cataloghiamo il mondo insieme a Neil Packer con Unico nel suo genere (Camelozampa, Miglior libro di divulgazione).

Mentre siamo immersi nel romanzo La strada ti chiama di Francesca Bonafini (Sinnos, Miglior libro 9/12 anni), abbiamo la sensazione di appoggiare le mani su una corteccia rugosa insieme al giovane Oliver, fuggendo alla distrazione, per non perderci più nulla, nemmeno quando si tratta di percorrere un tragitto molto breve, tra casa e scuola, come capita alla protagonista di Jole, albo illustrato di Silvia Vecchini e Arianna Vairo (Topipittori, Miglior libro 6/9 anni).

Il nostro sguardo si posa sul mondo ma anche sulle immagini, per animarle attraverso la voce come proposto da Benjamin Gottwald in Sdeng bum splash! Il grande libro dei rumori (Terre di Mezzo, Miglior libro senza parole), o per andare in cerca di domande seguendo il percorso indicato da Ellen Duthie e Daniela Martagón nel progetto di filosofia illustrata Wonder Ponder (Logos, Miglior progetto editoriale).

L’ELENCO COMPLETO DEI VINCITORI

“Le categorie del Premio Andersen riflettono un mondo articolato e in continua trasformazione, quale è l’editoria per ragazzi”: una selezione dalla quale emerge la vivacità del settore editoriale, dal linguaggio del fumetto con Caterina e i capellosi (Canicola) di Alessandro Tota alla letteratura teatrale con la collana I gabbiani (Edizioni Primavera), dalla valorizzazione del catalogo con riproposte d’autore come A letto, bambini! e altre storie di Sylvia Plath (a cura di Bianca Pitzorno, Mondadori) alla narrativa per adolescenti con Il centro del mondo di Andreas Steinhöfel (La Nuova Frontiera), dalla letteratura nordica con Hodder e la fata di poche parole di Bjarne Reuter (Iperborea) a un albo illustrato realizzato con una tecnica molto particolare, che unisce scultura e fotografia, Le caramelle magiche della coreana Heena Baek (Terre di Mezzo).

MIGLIOR SCRITTORE

Francesco D’Adamo

MIGLIOR ILLUSTRATRICE

Claudia Palmarucci

MIGLIOR LIBRO 0/6 ANNI

Tutti lo hanno visto! di Margaret Wise Brown – fotografie di Ylla – trad. a cura della redazione, Orecchio Acerbo

MIGLIOR LIBRO 6/9 ANNI

Jole di Silvia Vecchini – ill. di Arianna Vairo, Topipittori

MIGLIOR LIBRO 9/12 ANNI

Hodder e la fata di poche parole di Bjarne Reuter – trad. di Eva Valvo, Iperborea

MIGLIOR LIBRO OLTRE I 12 ANNI

La strada ti chiama di Francesca Bonafini, Sinnos

MIGLIOR LIBRO OLTRE I 15 ANNI

Il centro del mondo di Andreas Steinhöfel – trad. di Angela Ricci, La Nuova Frontiera

MIGLIOR LIBRO DI DIVULGAZIONE

Unico nel suo genere di Neil Packer – trad. di Sara Saorin, Camelozampa

MIGLIOR LIBRO FATTO AD ARTE

Diario di un’esplorazione fuori dalla tana. Appunti e scoperte di Edmond il Coniglio di Thierry Dedieu – trad. di Jacopo Norcini Pala, Franco Cosimo Panini

MIGLIOR ALBO ILLUSTRATO

Le caramelle magiche di Heena Baek – trad. di Dalila Immacolata Bruno, Terre di Mezzo

MIGLIOR LIBRO SENZA PAROLE

Sdeng bum splash! Il grande libro dei rumori di Benjamin Gottwald, Terre di Mezzo

MIGLIOR LIBRO A FUMETTI

Caterina e i capellosi di Alessandro Tota, Canicola

MIGLIOR LIBRO MAI PREMIATO

A letto, bambini! e altre storie di Sylvia Plath – trad. di Bianca Pitzorno, Mondadori

MIGLIOR COLLANA

I gabbiani, Edizioni Primavera

MIGLIOR PROGETTO EDITORIALE

Wonder Ponder, Logos edizioni

PROTAGONISTA DELLA CULTURA PER L’INFANZIA

Sergio Ruzzier

Gli approfondimenti su autori e collane saranno pubblicati su Andersen n. 403 – giugno 2023 (con copertina di Claudia Palmarucci), rivista che sarà disponibile in anteprima a Genova nel giorno della cerimonia ufficiale, sabato 27 maggio a Palazzo Ducale. Le motivazioni delle singole categorie sono disponibili sul sito Andersen.it, dove si trovano anche le recensioni dei libri e l’approfondimento sulle scelte della giuria.