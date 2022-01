La nuova libreria Feltrinelli all’aeroporto di Malpensa

Causa pandemia, non è certo un momento facile per gli aeroporti, e di conseguenza anche per i negozi che ospitano, a causa dei flussi di passeggeri in inevitabile calo. Vale anche per le librerie che si trovano all’interno di aeroporti e stazioni. A questo proposito, però, arriva una novità che tiene lontano il pessimismo: all’interno dell’aeroporto di Milano Malpensa, Librerie Feltrinelli apre un nuovo spazio, situato nella zona air-side, dopo i controlli di sicurezza.

La catena laFeltrinelli conferma la collaborazione con Dufrital S.p.A., ampliando la sua presenza nell’aeroporto meneghino: 300 metri quadrati di libreria che offrono a turisti e passeggeri una selezione di oltre 3mila titoli: dalla narrativa alla letteratura per bambini e ragazzi, fino ai libri dedicati al viaggio.

Dietro le vetrate trasparenti della libreria sono inserite postazioni dotate di prese USB, per consentire ai turisti di sostare a leggere, lavorare o ricaricare cellulari e laptop prima dell’imbarco. All’interno dello spazio, anche “appositi touch screen per consultare il catalogo instore e online e per ascoltare le video recensioni dei librai laFeltrinelli e i loro consigli di lettura”, si spiega in una nota.

Sono 9 le librerie Feltrinelli presenti sul territorio nazionale nei luoghi di transito. Dagli aeroporti di Milano (Linate e Malpensa) e di Olbia ad alcune delle importanti stazioni, come Milano Garibaldi, Milano Centrale, Napoli Capodichino, Napoli Centrale, Torino Porta Nuova e Firenze Santa Maria Novella.

In occasione dell’apertura dello store, i librai laFeltrinelli hanno realizzato la playlist “Un cielo di libri”, “per lettori d’alta quota”, con titoli fino a 100 pagine, ideali per viaggiare con le storie mentre il loro volo li porta a destinazione:

1. Philip Roth, L’Animale notturno, Einaudi

2. Ian McEwan, L’inventore dei sogni, Einaudi

3. Antonio Tabucchi, Notturno indiano, Sellerio

4. Amelie Nothomb, Cosmetica del nemico, Voland

5. Taylor Kressman, Destinatario sconosciuto, Rizzoli

6. Erri De Luca, Tu mio, Feltrinelli

7. Alan Bennet, Nudi e crudi, Adelphi

8. Pablo Neruda, Venti poesie d’amore e una canzone disperata, Passigli

9. Annie Ernaux, Il posto, L’orma

10. Hermann Melville, Bartleby lo scrivano, Feltrinelli