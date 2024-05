Libri per resistere alla mafia: una nuova libreria Feltrinelli a Capaci

A Capaci, all’interno del complesso MuST23 – Museo Stazione 23 maggio, in arrivo una nuova libreria Feltrinelli, che si propone come “polo di fruizione culturale permanente” e “testimonianza di impegno civico nella resistenza alla mafia” – I dettagli

Apre una nuova libreria Feltrinelli, in un luogo simbolico: giovedì 23 maggio, infatti, è in programma l’inaugurazione a Capaci, all’interno del complesso MuST23 – Museo Stazione 23 maggio – il progetto di riqualificazione culturale e urbana promosso dall’associazione “Capaci No Mafia Ets” e dalla cooperativa sociale Addiopizzo Travel in memoria della strage del 23 maggio 1992 – si pone proprio come “un nuovo spazio di cultura e di pensiero libero“.

L’apertura a Capaci, 120esima su scala nazionale, è la settima del Gruppo Feltrinelli in Sicilia.

Risale infatti al 2004 la prima Feltrinelli a Melilli, a cui è seguita la libreria di Palermo nel 2008, rafforzata dalla successiva apertura dell’attuale megastore, nel 2022. A queste si affiancano i punti vendita di Catania, inaugurati nel 2010 e 2011, e il franchising di Messina, aperto nel 2012.

La libreria, fedele nell’estetica allo spazio industriale che la ospiterà, l’ex Stazione ferroviaria di Capaci, si propone come un polo di fruizione culturale permanente, una testimonianza di impegno civico nella resistenza alla mafia e un punto di riferimento per la collettività.

A disposizione del pubblico saranno infatti oltre 2mila titoli selezionati dai librai Feltrinelli, che spaziano dai longseller alle novità, dalla narrativa alla saggistica. “Una proposta editoriale attenta a cogliere le specificità del territorio e a valorizzarle con percorsi tematici che esplorano la storia e l’arte locale invitando alla riflessione sui temi dell’antimafia e della legalità”, si spiega in una nota. In aggiunta, una sezione dedicata ai libri per bambini.

L’INAUGURAZIONE E UN EVENTO SPECIALE

Mercoledì 22 maggio, alle ore 20.45, in programma uno speciale evento organizzato in collaborazione con MuST23 alla presenza di Dario Riccobono, responsabile di MuST23 e di alcune delle voci più esperte in temi di mafia. Moderati da Salvatore Cusimano, saranno protagonisti di un talk a tema Pif, Maurizio de Lucia, Procuratore capo di Palermo e lo storico John Dickie. In apertura e in chiusura della conversazione, gli interventi di Davide Enia e di Daria D’Aloia dell’Associazione CCO – Crisi Come Opportunità.