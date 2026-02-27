Una libreria a Montevideo: apre la prima Feltrinelli in Sud America

Non solo le nuove aperture in Italia. Apre infatti la prima Libreria Feltrinelli del Sud America, a Montevideo, capitale dell’Uruguay.

La nuova libreria si trova all’interno di un palazzo degli anni ’20, Pablo Ferrando, e ospita, su due piani (per un totale di 650 metri quadrati), 60mila titoli e una caffetteria aperta lungo tutta la giornata.

Il palazzo, simbolo dell’Art Nouveau in città, “è stato protagonista negli ultimi mesi di un importante intervento di restauro, realizzato dallo studio Toro Arquitectos, volto a conservarne le sue peculiarità architettoniche, dalle curve alle vetrine, al lucernario superiore, ai motivi naturali”. E ospiterà presentazioni di libri, gruppi di lettura e show case musicali.

La prima libreria Feltrinelli in Sud America nasce dalla collaborazione con tre partner locali già attivi tra Uruguay e Argentina: Alejandro Lagazeta, Juan Castillo Marianovich e Paolo Braun.

Il legame tra la Feltrinelli e l’America Latina, del resto, è stato storicamente intenso, ed è cominciato negli anni ’60. La casa editrice ha pubblicato negli anni nomi come Juan Carlos Onetti, Mario Benedetti, Juan Rulfo, Mario Vargas Llosa, Augusto Roa Bastos, Jorge Luis Borges, Miguel A. Asturias, Manuel Scorza, João Guimarães Rosa e molti altri. In alcuni casi, tra l’altro, quelle Feltrinelli sono state le prime traduzioni al mondo, come per Cent’anni di solitudine di Gabriel García Márquez e Diario del Che in Bolivia di Ernesto Che Guevara.

Così Carlo Feltrinelli, Presidente del Gruppo: “L’America Latina ha significato storicamente per Feltrinelli tante cose. Una fonte letteraria e di idee a cui guardare, un continente che ci ha regalato profonde amicizie e profondi legami personali e intellettuali, e oggi acquista un senso in più, quello della scoperta, perché aprire questa libreria è come presentarsi a casa da amici per condividere un pezzo di vita assieme, pronti a lasciare che le cose accadano, che gli incontri abbiano il momento giusto e ci possa essere buon tempo da passare assieme. Questo è lo spirito e l’emozione con cui apriamo la nostra prima libreria in Uruguay: un ponte di amicizia, il gusto per la scoperta, la passione per i libri“.

Aggiunge Alessandra Carra, Amministratrice Delegata di Gruppo Feltrinelli: “Con i nostri tre partner locali, Alejandro Lagazeta, Juan Castillo Marianovich e Paolo Braun, in un certo senso ci siamo scelti reciprocamente: abbiamo scoperto di parlare la stessa lingua, di credere negli stessi valori e avere una visione comune. Da questa intesa siamo partiti per progettare uno spazio che fosse inedito per i lettori, ma perfettamente integrato con l’esperienza locale, accogliente e familiare. E poi naturalmente che contenesse anche una parte di offerta che rappresenta il nostro pane quotidiano, i libri in lingua italiana che, selezionati dai librai feltrinelli, rappresentano una delle sezioni più ricche della libreria”.

Il piano di ingresso della nuova libreria ospita i diversi generi letterari, “dalla narrativa alla saggistica, alla poesia alla critica illustrata, fino alla letteratura per l’infanzia, con una sezione inedita dedicata ai titoli per bambini che trattano tematiche legate all’ambiente, alle questioni di genere e alla diversity”.

Il piano superiore si concentra sulla letteratura internazionale con una sezione dedicata ai libri in lingua italiana. Lungo tutto il percorso sono dislocati tavoli tematici, realizzati dai librai con una rotazione bisettimanale, per fornire ai lettori e alle lettrici “una pluralità di voci e prospettive utili ad approfondire tematiche e questioni legate all’attualità e alla contemporaneità”.

Per celebrare l’arrivo in città della nuova libreria, domani, sabato 28 febbraio, dalle ore 19 è in programma una “festa del libro, delle idee e dell’Italia, assieme a autrici e autori locali, la comunità del libro di Montevideo, la presenza della delegazione italiana e spagnola di Feltrinelli”. Il tutto, accompagnato musicalmente dall’esibizione live dei 27 elementi dell’Orchestra di las Mil Melodías.

Fotografia header: La libreria Feltrinelli di Montevideo (credit Feltrinelli)