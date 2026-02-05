A Milano apre la 15esima libreria Feltrinelli: festa con un “Graphic Jukebox” per l’inaugurazione

Apre una nuova libreria Feltrinelli a Milano, la 15esima della catena: l’inaugurazione è in programma mercoledì 11 febbraio. Il capoluogo lombardo, dal 2017 città creativa UNESCO per la Letteratura, negli ultimi anni, come abbiamo raccontato, ha visto sia l’apertura di nuove librerie (soprattutto di catena o in franchising), ma anche alcune chiusure di negozi indipendenti.

La nuova libreria Feltrinelli – diretta da Carmen Brassotti – si colloca nel quartiere Mac Mahon, al civico 5 di via Principe Eugenio. Viene presentato comee “uno spazio intimo di 200 metri quadrati, che propone settori e percorsi letterari capaci di alimentare i gusti e le passioni più variegate“. Uno spazio più tradizionale, dunque, rispetto a quello inaugurato da Feltrinelli in corso Buenos Aires (BookBubble).

Con un’offerta culturale di oltre 15mila titoli, la libreria accoglie tutte i principali generi letterari: dalla narrativa alla saggistica – con un catalogo di 5mila titoli -, dal crime alla poesia, oltre a un settore dedicato alla letteratura in lingua.

“Immersivo e colorato, lo spazio dedicato ai lettori in erba della fascia 0-6 anni è disegnato per permettere ai bambini di entrare in contatto con un ambiente studiato per loro, con arredamenti su misura, scaffali sagomati in cui potersi sedere ed esplorare, un allestimento che invoglia al gioco e soprattutto oltre 3mila titoli tutti da sfogliare e da vivere”, si legge nella presentazione.

La festa l’11 febbraio con un Graphic Jukebox

In occasione dell’apertura, mercoledì 11 febbraio dalle 18.30 “si fa festa in libreria con una speciale serata in cui le storie dei libri prendono vita”. Graphic Jukebox è infatti l’evento live “che unisce fumetto, musica e immaginario dei lettori”. Il pubblico è invitato a scegliere il proprio libro o disco preferito e a vederlo trasformarsi, dal vivo, in una storia illustrata.

In libreria, Tito Faraci costruisce la sceneggiatura a partire dalle suggestioni, dai titoli e dalle passioni condivise dai lettori, mentre l’illustratore Paolo Castaldi, autore di Zlatan e l’Ora X (Feltrinelli Comics) disegna in tempo reale. “Ogni richiesta diventa l’innesco per una narrazione unica, che nasce e prende forma davanti agli occhi del pubblico”.