“BookBubble”: a Milano debutta il “community bookstore” delle librerie Feltrinelli

“Un luogo dove le letture accompagnano gli stati d’animo, dove lo spazio favorisce l’immedesimazione con le storie…”: a Milano, in Corso Buenos Aires (dove la catena è già da anni presente con un altro punto vendita), debutta un nuovo format sperimentale di Librerie Feltrinelli, “BookBubble”, “rivolto a chi – giovane o adulto – riconosce nel libro e nella lettura uno strumento per aprirsi al mondo”: 8 stanze (dalla “Piazza dei Mondi” al “Posto delle emozioni”) e 14mila titoli suddivisi in modalità alternative – I particolari

“Un luogo dove le letture accompagnano gli stati d’animo, dove lo spazio favorisce l’immedesimazione con le storie”; e ancora: “un luogo dove potenziare le passioni, condividerle e sovvertire i luoghi comuni che etichettano le nuove generazioni come svogliate, indolenti, passive e culturalmente disinteressate”.

Nasce da queste premesse la prima BookBubble di Feltrinelli Librerie (126 punti vendita in Italia), un modello sperimentale di community bookstore, in corso Buenos Aires n.49, a Milano (dove c’è già da anni, tra l’altro, un’altra libreria della catena).

“250 metri quadrati, 14.000 titoli, otto stanze che rincorrono, passione dopo passione, le radici e le innovazioni culturali che Feltrinelli identifica come la bolla della conoscenza a misura di under 30“, si legge nella presentazione.

Questo nuovo format di libreria è rivolto a chi – giovane o adulto – “conosce e riconosce nel libro e nella lettura uno strumento per aprirsi al mondo, senza adagiarsi nei falsi miti e pronto a sperimentare se stesso anche entrando direttamente nelle scelte stilistiche, di saggistica e letterarie più innovative”.

Il percorso comincia con l’ingresso nella Piazza dei Mondi, il “centro nevralgico” della libreria, “da qui si squadernano i diversi universi sfogliabili”. Attraverso il Corridoio delle Idee si accede alla Stanza delle storie “dedicata a chi è in cerca di romanzi e opere di fiction in cui perdersi e ritrovarsi cambiato, proprio come avviene guardando la propria immagine riflessa negli specchi”, realizzati dall’artista Martina Lorusso, in arte “Momusso” che ne arredano le pareti.

Comics Gallery è il settore dedicato all’universo della “cultura pop, iconicamente rappresentato dalle 160 copertine dei titoli Feltrinelli Comics assemblate a diventare la carta da parati che contraddistingue la sala”. Sugli scaffali, un assortimento di 3mila titoli tra fumetti e manga e “un cabinet di Pac-Man che ripropone design e artwork degli originali anni ’80”.

Si passa attraverso l’Isola dei Tascabili e il Posto delle emozioni che contiene oltre 5mila titoli di narrativa romance, organizzati secondo i trope e in base al livello di spicy contenuto nelle pagine, per giungere all’Angolo del Pensiero, “la sezione dedicata alla saggistica e a tutte quelle opere che rappresentano tasselli imprescindibili per ricordare il passato e meglio interpretare e comprendere il nostro presente: dalla crisi ambientale alla sostenibilità, dalla parità di genere alla salute mentale”.

Il percorso attraverso i mondi letterari culmina poi nell’Officina del Mistero, “un ambiente destinato a ospitare quelle letture che scombussolano e rimescolano le carte: dal true crime di Emanuele Carrere alle tinte noir di James Ellroy a quelle horror di Edgar Allan Poe fino alla letteratura fantasy“.

La festa in programma mercoledì 3 dicembre

L’inaugurazione è in programma mercoledì 3 dicembre alle 17.30 con una festa che vedrà la presenza di ospiti, scrittrici e scrittori, deejay, “protagonisti di un Open Mic Party sul potere della parola e dei libri per cambiare il mondo”. Per tutta la serata, si alterneranno sul palco con brevi pitch di tre minuti ogni venti. Ci saranno, tra le altre, Chiara Deiana, Giada Biaggi, Francesco Arienzo, Fumettibrutti ed Eleazaro Rossi.

Durante l’evento, Momusso realizzerà un live painting, Quasirosso, che ha dipinto una parete d’ingresso della libreria, sarà protagonista di una signing session dei suoi libri, mentre la playlist della serata sarà curata dalla deejay Assurditè, per un’esperienza immersiva e corale all’insegna della possibilità e della libertà di espressione. L’evento è realizzato in collaborazione con il Centro Formazione Supereroi, associazione culturale non profit fondata a Milano nel 2016 da professionisti della parola scritta e ispirata a 826 Valencia, il progetto didattico creato da Dave Eggers negli USA.