Vendita da sogno alla libreria Hoepli: un cliente speciale ha comprato 200 libri, “per 10mila euro”

Un pomeriggio, e un cliente speciale, che entreranno nella storia della libreria Hoepli di Milano, da decenni punto di riferimento nel cuore della città. Come racconta il Corriere della Sera, giovedì 22 agosto, alle 17.30, un uomo distinto è entrato in libreria.

Matteo Hoepli (nella foto) ha spiegato che il cliente in questione ha comprato oltre 200 volumi, per un valore di circa 10mila euro (libri di storia dell’arte e fotografia, e saggi di attualità e storia, sia in italiano sia in inglese).

Il cliente, rimasto anonimo, ha comprato l’intera vetrina: “Una vendita eccezionale. Sono rimasto stupito e ho trovato geniale l’idea che qualcuno possa ritenere una vetrina talmente bella da volerla comprare per intero”.

Svuotare la vetrina ha richiesto circa un’ora, e il cliente, dopo aver pagato senza chiedere sconti, è tornato in taxi a casa, nel centro del capoluogo lombardo, con i suoi 200 libri: “Forse si è trasferito da poco a Milano, mi ha solo detto che gli avevano indicato la nostra libreria per acquistare dei volumi. Sarei curioso di conoscerlo meglio, mi è sembrata una persona molto interessante”, ha aggiunto Matteo Hoepli.

Scopri la nostra pagina Linkedin Scopri la nostra pagina LinkedIn Notizie, approfondimenti, retroscena e anteprime sul mondo dell’editoria e della lettura: ogni giorno con ilLibraio.it Seguici su LinkedIn

Una curiosità: il volume più costoso che ha comprato è stato Bruce Springsteen – Lynn Goldsmith – Limited Edition, edito da Taschen, del valore di 600 euro.

“Io rappresento la quinta generazione di un’azienda familiare e non ricordo un episodio così eccezionale nei racconti dei miei nonni o bisnonni. Ora lo racconterò ai miei figli e nipoti“, ha aggiunto Hoepli, che ha deciso di lasciare la vetrina vuota dopo l’incredibile vendita, aggiungendo un cartello: “Scusate, abbiamo venduto tutto”.