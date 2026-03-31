Due amiche aprono una nuova libreria: a Iglesias si avvera il sogno di Arianna ed Emanuela

Nasce nel cuore di Iglesias una nuova libreria Ubik, frutto della “storica” amicizia tra Emanuela Piras e Arianna Peddis. Giochi, accessori, e soprattutto libri per tutti i gusti attendono lettrici e lettori di ogni età – La storia
Nei giorni scorsi abbiamo raccontato l’apertura della Libreria Mocambo a Tortolì, nella provincia dell’Ogliastra. E sempre in Sardegna il 21 marzo apre un altro franchising Ubik, il 12esimo nella regione. Questa volta siamo a Iglesias, cittadina di quasi 25mila abitanti capoluogo della provincia del Sulcis Iglesiente, nel sud-ovest dell’isola. Storica città mineraria, è anche un punto di riferimento culturale per il territorio. Tra le sue vie ricche di storia, ora trova quindi spazio una nuova libreria.
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Ad aprirla sono Emanuela Piras e Arianna Peddis, 29enni, che con coraggio e determinazione hanno deciso di abbandonare i loro impieghi precedenti (Emanuela laureata in pedagogia e impiegata al comune, Arianna dipendente di un supermercato) per realizzare un sogno condiviso: aprire insieme una libreria, frutto di una lunga amicizia.
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È un palazzo storico in via Martini, nel cuore di Iglesias, nei pressi di Piazza Lamormora, a ospitare il negozio di libri.
“L’estate scorsa abbiamo iniziato a cercare delle alternative e abbiamo pensato di aprire una libreria. Perché con Ubik? Volevamo avere la libertà di costruire la libreria secondo le nostre idee e inclinazioni“, spiegano le neo-libraie.
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Il loro negozio si estende su un unico piano, occupando circa 120 metri quadrati. A disposizione, anche uno spazio esterno e un giardino interno per eventi e presentazioni estive; durante l’inverno, invece, le attività si svolgeranno in una sala interna.
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Emanuela e Arianna sono pronte ad abbracciare tutti i gusti di lettura e le età, ma un occhio di riguardo verrà rivolto ai più piccoli e alla generazione Z, amanti di manga e romance, affiancati da giochi, articoli di cartoleria e accessori particolarmente apprezzati da lettrici e lettori di ogni età.
La libreria punta a diventare anche uno spazio di socializzazione, in cui i bambini e le bambine avranno la possibilità dar voce alla loro creatività e scoprire insieme il piacere della lettura.
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