Un caffè letterario ai piedi della parete Est del Monte Rosa

Una bella notizia da Macugnaga, località di montagna in provincia del Verbano-Cusio-Ossola, ai piedi della parete est del Monte Rosa, la più alta delle Alpi (nel versante piemontese del massiccio).

Ha infatti aperto da poco una libreria indipendente, Il Parnaso del Rosa (aperta tutto l’anno, per rappresentare un servizio anche per i residenti, e non solo per i turisti): “Il nostro desiderio è quello di essere un caffè letterario montano, nel quale le persone possano gustare un caffè immersi nella vibrante atmosfera culturale che i libri sanno offrire. Cercheremo di offrire un assortimento di volumi vario e studiato sulle esigenze locali, con libri che spaziano dalla storia locale, ai libri per bambini fino alle più recenti novità editoriali”, si legge sulla pagina Instagram del negozio.

Il nome è stato scelto “in onore del Parnaso, massiccio montuoso della Grecia centrale, venerato in particolar modo durante l’antichità, in quanto si riteneva fosse sacro al Dio Apollo e alle nove Muse”.

Come si legge su RaiNews, l’idea è di Cornelia Bonardi, 30enne libraia cresciuta a Milano, ma che fin da ragazza è legata alla località alla cittadina, dove vive da dieci anni.

Sempre su RaiNews si spiega che nel Verbano-Cusio-Ossola hanno da poco aperto altre due librerie indipendenti ad alta quota: “Alpe Colle” del libraio Marco Tosi, a 1230 metri di quota, tra i monti Morissolo e Spalavera nel territorio di Cannero Riviera, e “Tomi di carta”, a circa 1300 metri di altitudine in località La Fraccia nel territorio di Trasquera, per iniziativa di Michele Bonelli.