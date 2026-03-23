Libreria Paci La Tifernate
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A Città di Castello la libreria editrice Paci La Tifernate festeggia il suo primo centenario

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di Redazione Il Libraio 23.03.2026

La libreria editrice Paci La Tifernate di Citta di Castello, fondata nel 1926 da Giuseppe Paci, festeggia il suo primo secolo, tra ristampe e un archivio che raccoglie e preserva l’operato di questa storica realtà umbra – I particolari

La storia della libreria editrice Paci La Tifernate – che festeggia quest’anno il suo primo secolo di attività – ha inizio nel 1926, a Città di Castello, in provincia di Perugia. Nella cittadina umbra, in piazza Vitelli, Giuseppe Paci si lasciava alle spalle il mestiere di tipografo per rilevare la cartoleria Valori.

L’anno successivo è quello decisivo, con la fondazione della libreria editrice La Tifernate – G. Paci editore, che inaugurava le sue attività dando alle stampe il libro Vittima d’amore – Vita di S. Veronica Giuliani.

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Tra le numerose attività che nel corso dei decenni hanno accompagnato il percorso di questa libreria si ricorda, tra le altre, la ristampa di alcuni classici scarsamente reperibili nell’immediato dopoguerra, come Le avventure di Pinocchio di Carlo Collodi (1944) e I promessi Sposi di Alessandro Manzoni (1945); o la pubblicazione, a partire dal 1947, della rivista mensile La Petite Bibliothèque Française, pour les enfants italiens, fondata dal professore Giacomo Giacomini con il professore De Cesare in veste direttore responsabile e con il professore Quintilio Marsili in quella redattore (parliamo di una rivista destinata a studenti e studentesse di francese).

Alcune foto storiche libreria Paci La tifernate

Alcune foto storiche della libreria

Con la scomparsa del cavalier Paci, i progetti sembrarono andare scemando, fino a quando, nel 2021, le attività editoriali sono riprese, con la ristampa anastatica del volume Le avventure di Pinocchio del 1944 (l’operazione è stata arricchita con la realizzazione di un audiolibro musicato della versione integrale del romanzo).

A partire da giugno, la libreria avrà modo di festeggiare il suo centenario attraverso una serie di eventi, tra cui diverse mostre, un podcast, progetti con le scuole, visite straordinarie alla sede dell’Archivio storico e altre iniziative in negozio, tra incontri con autori e autrici, laboratori per le scuole, serate musicali e di approfondimento.

libreria editrice Paci La Tifernate

La libreria oggi

In particolare, le vicende della casa editrice saranno raccontate attraverso una produzione teatrale dal titolo Storie di libri, che debutterà il 26 e il 27 marzo a Hong Kong presso il Centro italiano di Cultura.

L’Archivio

Logo archivio storico La Tifernante

Il logo dell’archivio storico La Tifernante (reperibile dal sito ufficiale)

Per valorizzare e preservare l’operato della libreria editrice e della casa editrice Il Solco (fondata nel 1920 da tre tifernati, Gustavo Bioli, Enrico Giovagnoli e Giulio Pierangeli) è stata costituita l’associazione dell’Archivio storico delle carte di Giuseppe Paci e della libreria editrice Paci La Tifernante e della Casa editrice Il Solco a.p.s, che organizza eventi, mostre e pubblicazioni, ed è ripresa l’attività editoriale.

L’archivio, con sede sempre a Città di Castello (nel mezzanino sopra la libreria Paci in piazza Matteotti), nel 2016 è stato tra l’altro dichiarato di notevole interesse storico da parte della Soprintendenza archivistica. Dal 2023 è stato poi inserito nel circuito MUA e dichiarato luogo culturale della Regione Umbria: è allestito come piccolo museo ed è visitabile su appuntamento.

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