Leggere tra fusa e miagolii: una libreria in Provenza apre le porte ai gatti senza casa

In Francia, nella cittadina di Aix-en-Provence, la libreria “Mon Chat Pitre” ha deciso di accogliere i gatti senza casa, che gironzolano tra gli scaffali tenendo compagnia a lettori e lettrici…

Pare che sia diventata una tendenza diffusa, quella di accogliere nelle librerie gli animali domestici – e in particolare i gatti.

Dopo Otis & Clementine’s Books and Coffee, la libreria canadese dove è possibile adottare felini, e dopo i celebri gattini che scorrazzano tra gli scaffali dell’Acqua Alta di Venezia, adesso potrete veder gironzolare mici anche in una libreria della Francia.

Il locale che ha deciso di aprire le sue porte a tutti i randagi senza casa si chiama Mon Chat Pitre, e si trova in Provenza, nella cittadina di Aix-en-Provence. Dove, infatti, purtroppo sembra assai comune lasciare i gatti (e più in generale gli animali domestici) in mezzo alla strada, specialmente d’estate, dove si registra un alto tasso di abbandoni.

A cercare di sopperire a questi gesti, ci sono Solène Chavanne e Jean-Philippe Doux, due giornalisti televisivi che hanno deciso di unire le loro più grandi passioni (quella per i libri e quella per i gatti) per accogliere e sostenere i felini soli e bisognosi.

Come riporta La Stampa (da cui sono tratte le foto di questo articolo, ndr), sono proprio i gatti gli ospiti d’onore del negozio (ai quali è perfino dedicato uno spazio con lettiere e cibo): coccolano i clienti con miagolii e fusa, rappresentando una fonte d’ispirazione per lettori, lettrici, e non solo: grazie alla loro presenza la libreria Mon Chat Pitre ha infatti elaborato un nuovo programma ricco di eventi, workshop e corsi dedicati a questi meravigliosi animali.