A Lecco c’è una libreria che cresce: un nuovo spazio per la libreria Volante

“Abbiamo deciso di sfidare la crisi e inseguire un sogno”. Era la fine della primavera del 2015 quando Serena Casini raccontava a ilLibraio.it la scelta di aprire (la fase preparatoria durò solo tre mesi) una libreria a Lecco: la libreria Volante, questo il nome scelto, prendeva il posto del Punto Einaudi di Bruno Biagi.

Più di otto anni dopo, con una pandemia di mezzo, quella decisione coraggiosa si è rivelata vincente.

La libreria Volante, infatti, negli anni è cresciuta, tanto che sabato 23 settembre è in programma l’inaugurazione dello Spazio Volante (con la presenza dello scrittore premio Strega Mario Desiati), che segna una novità importante per questa realtà indipendente, che nel tempo si è fatta apprezzare sia in città sia da lettrici e lettori online.

La libreria di via Bovara, dove ora lavorano tre libraie (a fine 2016 è infatti entrata come socia Shantala Faccinetto, lecchese, proveniente dal mondo del teatro, e più avanti è arrivata Chiara Salituro, una laurea in antropologia e una passione per Giappone, K-drama, manga, fantasy e giochi da tavolo) dà ora quindi vita a un apposito spazio per eventi, laboratori e presentazioni,

Non è stato facile affrontare i mesi più duri del Covid, ma – come ci racconta Serena Casini – la libreria Volante si è dimostrata tra le più attive anche sui social, e con la riapertura i rapporti costruiti in rete sono proseguiti in presenza.

La fondatrice ripercorre con ilLibraio.it quei giorni non semplici, ma al tempo stesso intensi: “Trasferii circa 800 volumi a casa, e iniziammo a fare le prime consegne, fino all’arrivo del progetto Libri D’Asporto“. Non solo: cominciarono gli eventi online, e “ci inventammo format come ‘libreria singola‘ – tra letture per bambini, presentazioni, gruppi di lettura, chiacchiere chiamate ‘Il comodino del lettore’ – le presentazioni online organizzate da un mediatore esterno che metteva insieme un autore o un’autrice e più librerie, fino al debutto di Staffettalibrai… insomma, lo ricordo come un periodo molto vivace”.

Nel frattempo, con la fine della pandemia la sede di via Bovara comincia a stare sempre più stretta, tanto che per le presentazioni è necessario appoggiarsi a sedi esterne.

Fortunatamente l’occasione arriva a soli due numeri civici di distanza (a libreria è al 30, il nuovo Spazio al 34).

Il 23 settembre, sin dalla mattina, sono in programma letture animate per bambini e bambine (con giochi finali), e nel pomeriggio altri momenti, compreso il ‘laboratorio di cucito di libri volanti‘ (“ovvero insegniamo a chi vuole a cucire libri da appendere al soffitto”). Non è finita: in programma lo ‘Speed Book Date‘ (allo stesso Desiati il compito di suonare la campanella per il cambio coppie) e l’aperitivo finale.

Di certo, quest’attivissima libreria lecchese non sembra aver alcuna intenzione di fermarsi.