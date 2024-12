Librerie a Milano: un nuovo Mondadori Bookstore a Crocetta

Apre una nuova libreria a Milano, a due passi dalla fermata della linea Metropolitana 3 Crocetta: si tratta di un negozio Mondadori Store, “il più esteso network di librerie in Italia”, che inaugura un nuovo bookstore nel cuore del capoluogo lombardo. La libreria, situata in Corso di Porta Romana, è di fronte al Teatro Carcano e a pochi minuti a piedi dal centro.

“Siamo felici di annunciare l’apertura di una nuova libreria in gestione diretta, con cui rafforziamo la nostra presenza nel cuore di Milano, mettendo a disposizione della comunità milanese un’ulteriore punto di riferimento culturale”, dichiara Carmine Perna, Amministratore delegato di Mondadori Retail.

Con questa apertura – sottolinea la nota di Segrate – “si consolida la presenza di Mondadori Retail a Milano, dove la società del Gruppo Mondadori è attiva con 11 punti vendita tra librerie dirette e in franchising”. In tutta Italia i punti vendita sono oltre 500.

Scopri la nostra pagina Linkedin Scopri la nostra pagina LinkedIn Notizie, approfondimenti, retroscena e anteprime sul mondo dell’editoria e della lettura: ogni giorno con ilLibraio.it Seguici su LinkedIn

Il nuovo Mondadori Bookstore si estende su una superficie di 250 metri quadrati, con un catalogo di oltre 15mila titoli, dai grandi classici ai bes seller, tra narrativa, saggistica e varia. Una particolare attenzione è rivolta ai lettori più giovani con il format We are Junior, che include giochi didattici e libri illustrati per stimolare la loro fantasia con le storie più curiose e il reparto dedicato al fenomeno dei manga e dei fumetti Just Comics. Ad ampliare l’offerta anche aree dedicate al mondo del #BookTok, oltre a quelle riservate a cartoleria, giocattoli e gift card.

Tra le altre cose, i clienti potranno entrare in contatto con la libreria attraverso i servizi digitali di Mondadoristore.it per verificare la disponibilità di un libro, ordinarlo, ritirarlo in negozio o farselo spedire a casa, scegliendo da un catalogo di oltre 1 milione di titoli. La libreria, inoltre, mette a disposizione di tutti i clienti anche un servizio di ordine via telefono.