Librerie: 10 nuove aperture per il network di Mondadori Retail

Mondadori Retail punta su negozi di medie dimensioni, a gestione diretta nelle città più grandi e in franchising nei piccoli centri. In arrivo anche il nuovo programma di formazione gli oltre 500 librai affiliati – I particolari

In casa Mondadori Retail, dopo le 10 librerie inaugurate nel primo semestre dell’anno, sono in arrivo le inaugurazioni di altri 10 punti vendita entro la fine del 2021. Si punta su negozi di medie dimensioni, a gestione diretta nelle città più grandi e in franchising nei piccoli centri.

In arrivo 2 nuovi Mondadori Bookstore: il primo in Lombardia, all’interno del centro commerciale Fiordaliso di Rozzano (Milano), che verrà inaugurato l’11 novembre, e a seguire una seconda apertura in Emilia Romagna. Saranno invece otto i nuovi Mondadori Bookstore e Mondadori Point in franchising previsti nell’ultima parte dell’anno: in Emilia Romagna, Lazio, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia.

In arrivo il nuovo programma di formazione Percorsi: “i nuovi corsi nascono con l’obiettivo di fornire agli oltre 500 librai affiliati ulteriori strumenti e conoscenze utili per valorizzare e accrescere l’attività quotidiana in libreria, attraverso un’analisi sull’evoluzione del mondo editoriale degli ultimi anni e sulla relazione tra librai e lettori nell’era digitale”. Percorsi si articola in 4 incontri dedicati a diverse tematiche, dagli scenari di mercato alla valorizzazione del libro e dell’assortimento nel punto vendita, dalla relazione col cliente all’esplorazione delle sinergie tra mondo fisico e digitale, con l’intervento di professionisti del settore.

“Le librerie sono avamposti di cultura in grado di dare anche valore al territorio e alle comunità che lo abitano, e oggi sono sempre più luoghi vitali e di contatto dove il pubblico si reca per il piacere di scoprire nuove storie”, sottolinea Carmine Perna, amministratore delegato di Mondadori Retail.