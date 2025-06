Libri usati in regalo per le strade di Milano, con la cargo bike del Libraccio

A Milano arriva la prima cargo bike di Libraccio. La catena di librerie, riferimento per il second-hand e insignita dell’Ambrogino d’Oro 2024 (come abbiamo raccontato lo scorso novembre), ha deciso infatti di “manifestare la propria gratitudine nei confronti della città, facendosi portavoce di una cultura circolare, accessibile, inclusiva e democratica”, come si legge in una nota.

“Libraccio – viene ricordato – nasce nel 1979 nel cuore della città meneghina, nei mercatini di Piazza Vetra, dove ha inizio un modello visionario e sostenibile che ancora oggi rappresenta un unicum sul mercato”.

Fino a dicembre, una speciale versione di cargo bike, dal nome LAMBROgio – grazie alla collaborazione con Repower – attraverserà alcuni dei luoghi più caratteristici della città di Milano, dalle piazze storiche del centro alle aree recentemente riqualificate, per omaggiare i cittadini e le cittadine con centinaia di volumi di seconda mano – tra narrativa, gialli, fantasy, saggistica e non solo -, facendosi ambasciatrice della filosofia del riuso.

Libri a sorpresa tra le vie di Milano

La cargo bike targata Libraccio porterà i libri usati direttamente ai lettori e alle lettrici in giro per tutta la città, tra chicche e grandi classici. Protagoniste saranno le storie dei volumi proposti, pronte a intraprendere una seconda vita, in un’iniziativa che unisce cultura e mobilità sostenibile.

“Quest’anno volevamo proporre qualcosa di speciale per avvicinarci ancora di più al nostro pubblico e ricambiare il suo affetto. Qualche mese fa abbiamo ricevuto l’Ambrogino d’Oro per il nostro impegno sociale verso Milano, un riconoscimento di cui saremo sempre molto orgogliosi, e con questo progetto puntiamo a rendere la cultura ancora più accessibile e inclusiva, attraverso il mezzo di trasporto più sostenibile che esista. Siamo certi che i nostri concittadini parteciperanno con entusiasmo e felici di condividere questa iniziativa con partner che, come noi, credono nel valore dell’economia circolare”, commenta Edoardo Scioscia, amministratore delegato e tra i soci fondatori di Libraccio.