A Lisbona arriva una libreria italiana, “Piena di libri, persone e visioni”

Sara Cappai ed Elisa Sartor, libraie e amiche, a Lisbona hanno appena aperto una libreria indipendente italiana, Piena, il “posto giusto per chi cerca la lingua italiana per sentirsi più vicino a casa, o per chi vuole scoprirla e conoscerla senza prendere un aereo”.

Piena – Libri Persone Visioni, in Rua Cavaleiro de Oliveira 51 B (quartiere Arroios), viene presentata dalle fondatrici come “un luogo magico da riempire a piacimento, dove incontrare sé stesse e nuove persone, tra le pagine e non solo”.

Sara Cappai, sarda, ha studiato a Filosofia a Roma dove ha vissuto per 15 anni prima di atterrare a Lisbona. Da anni si occupa di editoria, come editor freelance, e porta avanti il suo lavoro come web editor per un’agenzia di comunicazione. Elisa Sartor, milanese di nascita, dal canto suo ha studiato architettura a Milano, Alicante e Porto, dove si è laureata e anche innamorata del Portogallo. Vive a Lisbona dal 2013 e fino all’anno scorso si è dedicata a un progetto personale di comunicazione e ludolinguistica tra cibo e cultura, chiamato Mani in Pasta.

La storia della libreria è stata raccontata da Leggoalgarve.com.

Elisa Sartor ci ha spiegato: “L’idea di dar vita a una libreria italiana a Lisbona nasce quando Sara si è trasferita qui nel luglio 2020, da appassionata lettrice ne sentiva ovviamente la mancanza. Iniziando a guardarsi intorno e a scoprire la città, le sembrava strano che, data la quantità di italiani presenti, nessuno ci avesse pensato. Sapevamo che in passato ne esisteva già una, che ha chiuso nel 2011, a seguito della crisi, ma anche prima dell’arrivo massiccio degli italiani in Portogallo”.

Sara ed Elisa proseguono: “Ci siamo conosciute su Instagram nell’autunno del 2020, uno dei periodi peggiori per la pandemia in Portogallo. Passavamo diverso tempo sui social per curare ognuna il proprio business, Elisa con il suo progetto Mani in Pasta, e Sara con il suo profilo personale in cui parlava di lettura e editing. Intorno a marzo 2021 ci siamo incontrate dal vivo per iniziare a organizzare un gruppo di lettura, #Azuleggo. L’idea era quella di ritornare a incontrarsi dopo i mesi di isolamento, per discutere di libri e riappropriarsi degli spazi della città”.

E poi aggiungono: “Abbiamo iniziato a parlare della libreria dal primo giorno che ci siamo conosciute, ma abbiamo preso tempo per conoscerci, e studiare meglio che tipo di risposta poteva esserci intorno ai libri e a una proposta più culturale. Dopo l’estate ci siamo convinte che l’idea non era poi così folle e abbiamo iniziato a studiare e lavorare per trasformare l’idea in un un progetto. Abbiamo costituito la società a marzo 2022, esattamente un anno dopo esserci conosciute. Abbiamo aperto i battenti il 14 giugno”.

Inoltre, anticipano che “presto il nostro sito internet Pienalibreria.com sarà online, e sarà possibile ordinare i titoli presenti in libreria attraverso il nostro ecommerce e scriverci per ordinare quelli non ancora disponibili. Con le spedizioni contiamo di coprire tutta la penisola iberica, con costi di spedizione contenuti e spedizioni tracciate“.

Sugli scaffali del negozio, nel frattempo, trovano spazio romanzi, racconti e saggi di autrici e autori italiani e libri stranieri tradotti in italiano.

A Leggoalgarve.com le libraie hanno inoltre raccontato: “Quello che ci interessa è lo scambio tra la comunità, non solo italiana. Abbiamo in mente eventi letterari e non solo. Organizzeremo eventi dedicati all’arte, al disegno e ad altre forme d’arte, figurative e non. Tutto ciò che riguarda la creatività e che ci stimola e ci incuriosisce”.