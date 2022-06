A Milano apre una libreria all’interno della Cascina Cuccagna

A Milano, in zona Piazzale Lodi, all’interno di una realtà molto attiva come la Cascina Cuccagna, apre una nuova libreria, legata al Gruppo Editoriale Brioschi. Si tratta della terza libreria promossa in Lombardia da questa realtà (la seconda a Milano, con la consulenza di Vittorio Graziani, titolare della libreria Centofiori). L’inaugurazione è prevista per il 16 giugno, all’interno dei festeggiamenti per i 10 anni dalla nascita del progetto di Cascina Cuccagna.

La libreria ha l’obiettivo di “diventare un luogo di stimolo culturale all’interno dell’esperienza e delle attività di cascina, proponendo presentazioni, incontri, e workshop“, con attenzione soprattutto ai bambini, ai quali saranno dedicate attività e laboratori, anche con il coinvolgimento degli istituti scolastici milanesi.

La libreria valorizzerà l’esperienza editoriale di Francesco Brioschi Editore e di Valentina Edizioni, ma sarà soprattutto una libreria generalista, aperta a tutto il panorama dell’editoria italiana.

Come si spiega su Repubblica Milano, la libreria ha sede di fronte al bar, nella corte interna del centro culturale. Marta Zanotti, che ha lavorato per più di dieci anni nella Feltrinelli di piazza Piemonte, è la responsabile della libreria della cascina, e a lavorare con lei ci sarà Laura Pellegrini. Novemila i titoli cartacei in magazzino, per tutti i gusti e le età.

LA FESTA PER IL DECENNALE DI CASCINA CUCCAGNA

Cascina Cuccagna festeggia – come detto – i suoi primi 10 anni di attività e racconta il progetto di recupero e restituzione dell’edificio alla città, i risultati raggiunti finora e le nuove sfide per il futuro.

Aperta al pubblico nel 2012 grazie al lavoro di restauro conservativo sostenuto dall’Associazione Consorzio Cantiere Cuccagna, cordata di associazioni culturali e cooperative sociali, la Cascina oggi è un progetto collettivo di cultura e aggregazione, uno spazio accessibile “in cui si sperimentano buone pratiche per costruire la città del futuro: inclusiva, sostenibile e a misura di cittadino“.

Agricoltura biologica e mercato a filiera corta, iniziative solidali, sportelli di ascolto e orientamento, laboratori, lezioni, eventi, incontri e attività che contribuiscono alla crescita del progetto, come la cucina, bar e foresteria un posto a Milano.

Per celebrare l’anniversario, da giovedì 16 a domenica 19 giugno in programma quattro giorni di festa. Inaugurazione giovedì 16 dalle 18 con musica e brindisi e poi tre intere giornate di eventi, da mattino a sera, in tutti gli spazi della Cascina: concerti e dj set dal jazz alla new wave passando per l’arpa classica, lezioni di yoga, mindfulness, canto e musica, presentazioni di libri, laboratori e spettacoli di burattini, cinema, mostre, mercato agricolo e mercato artigianale, baratto di abiti e di piante, scacchiera gigante, festa del riuso creativo, attività nell’orto, visite guidate e biciclettata fino a Chiaravalle.

Una festa partecipata con il patrocinio del Municipio 4 del Comune di Milano e di Milano Food Policy e con il contributo di un posto a Milano.