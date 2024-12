Polemica per la multa alla libreria: trasgredita l’ordinanza sul “decoro urbano”

“I libri non si multano!”. Da giorni a Pisa fa discutere la multa alla Libreria Ghibellina, punita per avere trasgredito l’ordinanza sul “decoro urbano” esponendo i libri fuori dalla vetrina – I particolari

Da giorni a Pisa c’è una multa che genera polemiche, critiche al governo della città e attestati di solidarietà al negozio che l’ha ricevuta.

A far discutere, nello specifico, è infatti la multa da 300 euro ricevuta dalla Libreria Ghibellina, punita dal Comune toscano per avere trasgredito l’ordinanza sul “decoro urbano” esponendo i libri fuori dalla vetrina.

L’ordinanza in questione vieta infatti agli esercizi commerciali del “settore non alimentare presenti in tutto il perimetro urbano di Pisa di esporre le merci, di qualunque natura e consistenza…”.

“I libri non si multano“, si legge nei commenti di clienti e cittadini sui social, dopo che la libreria ha raccontato su Facebook quanto accaduto: “Natale è il periodo più importante e intenso dell’anno per le librerie. Un periodo dove tutte le nostre energie sono concentrate per fare del nostro meglio per accontentare le lettrici e i lettori. Tutto potevamo aspettarci tranne che ritrovarci i vigili di Pisa per multare la Libreria Ghibellina. Il motivo? Tenere sulla nostra soglia i libri esposti. Questi libri si trovano lì così da 50 anni, ed è motivo di attrazione anche turistica, considerando le fotografie che ci fanno. Abbiamo chiesto un confronto con il sindaco Michele Conti e l’assessore alla cultura Filippo Bedini perché siamo profondamente amareggiate, e con noi tutti i clienti e le clienti che stamattina hanno assistito alla triste scena. Davvero si può abbinare il ‘mancato decoro’ con i libri?“, si chiedono con stupore e delusione le proprietarie.

A Pisatoday.it Rimedia Deffenu, che gestisce la libreria assieme a Paola Bertini e Maria Minutillo, ha spiegato: “Abbiamo ricevuto più di una settimana fa la prima visita dei vigili, i quali ci hanno detto che sarebbero ripassati nei giorni successivi; noi, nel frattempo, abbiamo scritto all’assessore alla Cultura e all’assessore al Turismo chiedendo chiarimenti, dato che non crediamo che quest’ordinanza sia stata emanata per colpire attività come la nostra, ma non abbiamo ricevuto risposta…”. La multa, però, è poi arrivata il giorno dopo…

Tra gli attestati di solidarietà ricevuti dalle libraie, quello di Federico Pieragnoli, direttore generale di Confcommercio Provincia di Pisa: “Per tutelare il decoro nel centro storico di Pisa si colpiscono proprio i negozi che svolgono un ruolo fondamentale per il mantenimento del decoro e della fruibilità della città. Sembra un paradosso, ma purtroppo è la triste realtà a cui stiamo assistendo… esprimiamo la nostra solidarietà alla titolare, che a pochi giorni dal Natale trova davvero una brutta sorpresa sotto l’albero, ci rattrista particolarmente vedere tanta solerzia e inflessibilità nei confronti di una storica attività del centro, tra l’altro in un periodo dell’anno particolarmente importante per i negozi di vicinato come quello dello shopping natalizio”.