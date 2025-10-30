“My New Romance”: un’esperienza immersiva nelle librerie Mondadori

Negli ultimi anni si è parlato moltissimo dell’ascesa del genere romance (ricco di sottogeneri), capace di conquistare un nuovo pubblico di lettrici (principalmente) e lettori.

A questo proposito, ora il network di librerie Mondadori Store lancia My New Romance, un progetto “pensato per offrire un’esperienza immersiva completamente dedicata all’universo romance”.

L’iniziativa “nasce per valorizzare e coinvolgere attivamente la community di lettrici e lettori attraverso un percorso che si sviluppa lungo tutto l’ecosistema integrato fisico-digitale di Mondadori Store”. Tra le principali novità, “un nuovo hub digitale per la community, contenuti speciali, attività esclusive sui social, eventi e nuovi spazi dedicati, che alimentano la passione per uno dei generi più seguiti del momento“.

NUOVI CORNER IN LIBRERIA

Nell’ambito di My New Romance, Mondadori Store ha creato nuovi corner in libreria, in cui il pubblico potrà immergersi in tutte le novità romance del momento, offerte esclusive e libri in lingua originale. “La selezione di titoli di My New Romance abbraccia tutte le sfumature del genere”: dal contemporary romance, con storie sulla vita e la società di oggi, al romantasy, in cui il fantasy si intreccia con amori e passioni, e il dark romance, caratterizzato da temi oscuri e relazioni controverse. Il nuovo spazio proporrà anche gadget tematici, e articoli di cartoleria a tema.

UN HUB DIGITALE DEDICATO

Il sito mondadoristore.it, dal canto suo, si tinge di “romance” con un nuovo hub totalmente dedicato al genere, dove le lettrici e i lettori potranno trovare percorsi di lettura personalizzati, edizioni speciali e gli eventi più attesi.

Dall’8 al 23 novembre, i clienti che acquisteranno due libri romance riceveranno una speciale “pouch”, una cover portalibro da personalizzare con esclusive decorazioni termoadesive, da collezionare, condividere con la community e raccontare sui social attraverso il concorso “My Romance Pouch”: dall’8 novembre al 3 dicembre i partecipanti potranno pubblicare sul proprio profilo Instagram un reel di massimo 60 secondi o una foto nel feed in cui viene ritratta la pouch portalibro completamente personalizzata con ricami, disegni, pins, includendo l’hashtag ufficiale del concorso #myromancepouch. In palio Gift Card Mondadori Store dal valore nominale fino a 100 euro, spendibili sul sito nelle librerie Mondadori Store.

Inoltre, spazio a una newsletter mensile, curata da esperti del genere.

UN CALENDARIO DI EVENTI

Grazie al progetto My New Romance i lettori e le lettrici potranno incontrare dal vivo le loro autrici e i loro autori preferiti nell’ambito di un calendario di eventi speciali. Si inizia con le Romance Night, tre serate speciali, a numero chiuso, in cui il romance sarà il protagonista indiscusso: la prima tappa è il 14 novembre nella libreria Rizzoli Milano con un evento al quale parteciperanno le scrittrici Hazel Riley e Karim B..

Si prosegue il 15 novembre, a Roma, alla Mondadori Bookstore di Galleria Alberto Sordi, e il 22 novembre, a Torino, nel Mondadori Bookstore di Piazza Castello, con due eventi “che trasformeranno le librerie nella casa del romance, per un reading party speciale, in un’atmosfera intima e giocosa, tra cuscini, luci soffuse e allestimenti a tema“.

Altra novità, il primo “Romance Day” di Mondadori Store, che avrà luogo il 23 novembre nella libreria Mondadori Duomo di Milano: un’intera giornata, realizzata in collaborazione con Sperling & Kupfer, dedicata al genere con firmacopie – tra cui quelli con le scrittrici Anna Nicoletto e Alessia Lorecchio, presentazioni di libri in anteprima, un talk a tre voci con le autrici Claire Dee, Giorgia Fiorella e Cordelia Evora per approfondire i temi e le sfumature del genere new romance, oltre a tante altre attività interattive di personalizzazione e photo experience.

Gli incontri con le voci del romance proseguono anche nelle altre librerie del network Mondadori Store, con un programma in continuo aggiornamento. Tra i prossimi appuntamenti in calendario, Erin Doom il 4 novembre a Modena nella libreria Mondadori del Cinema Victoria e il 3 dicembre a Milano in Mondadori Duomo.

FORMAZIONE PER I LIBRAI E LE LIBRAIE

Il progetto si estende anche alla formazione dei librai e delle libraie del network Mondadori Store, che potranno partecipare a un percorso di formazione che fornirà strumenti per conoscere i trend del momento e il pubblico di riferimento, come dialogare sul tema romance con le lettrici e i lettori e promuovere le ultime iniziative.