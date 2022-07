A Roma la “Bancarella del Professore” ha riaperto: la solidarietà dei lettori dopo l’incendio

Grazie a una gara di solidarietà ha già riaperto, a Roma, “la bancarella del professore”, distrutta da un incendio (oltre 5mila libri sono andati in fiamme) – La storia (a lieto fine)

Nei giorni scorsi “la bancarella del professore”, storico banco di libri usati in Piazzale Flaminio, a Roma, è stata distrutta da un incendio, e a nulla è servito l’intervento dei Vigili del Fuoco della Capitale, alle 5 del mattino: oltre 5mila libri sono andati in fiamme, per un danno totale di circa 12mila euro.

Subito sono partite le indigini della polizia, e non è mancato lo sdegno di tante lettrici e lettori (anche sui social) legati a questo storico punto riferimento, gestito con passione da Alberto Maccaroni.

La vicenda, per fortuna, ha un lieto fine, grazie alla solidarietà di tanti cittadini. Decine di libri sono arrivati in dono, tanto che la bancarella ha già potuto riaprire. “La cultura risorge sempre”, ha spiegato con emozione Maccaroni.

Nella gara di solidarietà nata per sostenere “la bancarella del professore”, anche nomi noti della cultura, come ad esempio la scrittrice Dacia Maraini.