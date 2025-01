Torino, trasloca la storica libreria Luxemburg. Avrà uno spazio caffè

Una nuova sede per la libreria internazionale Luxemburg, tra le più antiche del capoluogo piemontese, che sta per riaprire (tra via Cesare Battisti e la Galleria Subalpina). Avrà un piccolo angolo caffè e il punto Einaudi – I particolari

Una nuova fase, e una nuova sede, per una storica realtà di Torino, la libreria Luxemburg, tra le più antiche del capoluogo piemontese (la sua nascita risale al 1872), e che dal 1974 si trova(va) all’incrocio tra via Accademia delle Scienze e via Cesare Battisti.

Dal 20 gennaio, come racconta l’edizione torinese del Corriere della Sera, la libreria internazionale Luxemburg, attualmente chiusa (ma solo per pochi giorni), avrà una nuova sede, a pochi passi di distanza, nei locali tra la stessa Cesare Battisti e la Galleria Subalpina.

Diretta dal 2002 da Tonino Pittarelli e Gigi Ràiola, la Luxemburg propone classici, guide e libri per bambini e ragazzi, e narrativa italiana ed estera. Nella nuova sede ospiterà anche un piccolo angolo caffé, ed è previsto il ritorno di un punto Einaudi. “Tradizione e innovazione”, a partire dal nuovo logo, che avrà la griffe del gufo, si spiega sempre sul Corriere Torino.

Come scrive La Stampa, a testimoniare l’affetto per questo storico negozio, si è creata una catena umana di clienti per il trasloco degli ultimi 100 libri della Luxemburg nella nuova sede.

Nella sede storica di piazza Carignano arriverà invece la gelateria Venchi.