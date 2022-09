A Torino apre la libreria Trouvaille, dedicata al fantastico

Torino è notoriamente una città dalle atmosfere misteriose, magiche e occulte.

Come racconta l’Ansa, in via Barbaroux apre ora Trouvaille – Libreria e bottega del fantastico, interamente dedicata a questo particolare genere letterario, in tutte le sue forme: dalla fantascienza al fantasy, dai classici alle nuove scoperte, dai libri per bambini a romanzi young adult e per adulti. Non mancheranno fiabe e miti, graphic novel e avventure illustrate, oltre a manuali tecnici per scrittori e illustratori. E non ci saranno solo testi italiani, ma anche in lingua originale, nuovi e usati.

Un luogo perfetto, quindi, sia per i fan del fantastico, sia per chi ne è solo incuriosito.

In occasione dell’inaugurazione, sabato 1 ottobre, a partire dalle 10.30 sono in programma una serie di incontri a tema. Tra gli interventi, quelli su Scegliere un drago da compagnia – Scopriamo come prendere le questioni fantastiche molto sul serio e su Futuri ancora possibili – Come la fantascienza legge il presente e scrive il futuro, da Asimov al Solarpunk.