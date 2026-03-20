Nell’iconica Piazza Ducale di Vigevano c’è una nuova libreria

Nel cuore di Vigevano apre una nuova libreria Ubik: ad occuparsene sono Marta, Alberto e Laura. Con un’attenzione particolare a lettrici e lettori della generazione Z…

Nota nel mondo per i suoi calzaturifici, con 63mila abitanti e un eccezionale patrimonio rinascimentale, Vigevano, graziosa cittadina in provincia di Pavia, ora può contare su una nuova libreria, targata Ubik.

A ospitarla, su un unico piano, è uno storico palazzo di circa 120 metri situato proprio nell’iconica Piazza Ducale (al civivo 47, ndr), fatto costruire alla fine del Quattrocento da Ludovico il Moro come ingresso monumentale al Castello Sforzesco. Tra i più grandi d’Europa, questo simbolo rinascimentale rappresenta il principale punto di ritrovo per i vigevanesi e una tappa immancabile per il passeggio dei turisti.

Marta, Alberto e Laura, dopo aver lavorato insieme in un’altra libreria del territorio, sono i librai che hanno deciso di lanciarsi in questo progetto.

L’attenzione è dedicata soprattutto e ai più piccoli e alla generazione Z: ragazze e ragazzi possono scegliere tra un’ampia gamma di libri romance e manga, ma non solo.

L’offerta prevede anche classici della letteratura italiana e straniera, con libri a metà prezzo e altri titoli in sconto per celebrare occasioni speciali. Insomma, una selezione che spazia tra generi e interessi diversi.

“Siamo entusiasti dell’accoglienza della città, sono stati giorni incredibili con tantissime persone che sono passate per curiosare e comprare. Ci stiamo già muovendo per organizzare eventi e gruppi di lettura per radicarci ancora di più“, raccontano i tre librai, reduci dall’inaugurazione.

Si tratta della ventesima libreria Ubik in Lombardia (e della terza in provincia di Pavia, dopo la storica libreria Il Delfino nel centro storico del capoluogo e la Ubik di Voghera), dove il franchising è presente in diversi comuni capoluogo, ma anche in alcuni centri di media dimensione.

Fotografia header: Marta, Alberto e Laura della nuova libreria Ubik di Vigevano (foto di Laura Marmonti)