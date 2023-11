I 10 migliori libri del 2023 per il New York Times

Come da tradizione, dopo il listone dei 100 libri più importanti dell’anno selezionati dall’autorevole redazione della New York Times Book Review, di cui abbiamo parlato qui, il New York Times propone anche l’attesa lista dei 10 migliori libri del 2023.

Spazio a romanzi e saggi.

Nell’ambita top ten non stupisce trovare Zadie Smith: il suo L’impostore in Italia è già uscito da Mondadori (qui la nostra intervista, dal titolo “Non sono nostalgica”).

In top ten anche The Bee Sting di Paul Murray, autore che era stato portato in Italia, ai tempi, da Isbn edizioni, e The Best Minds di Jonathan Rosen.

Ci sono inoltre Daniel Mason con North Woods e Master Slave Husband Wife di Ilyon Woo, e il saggio Bottoms Up and the Devil Laughs di Kerry Howley.

Tra i 10 migliori libri del 2023 secondo il New York Times, Chain-gang All-star di Nana Kwame Adjei-Brenyah (già pubblicato in Italia da Sur con il titolo di Catene di Gloria) e Some People Need Killing di Patricia Evangelista.

Già uscito da noi per Feltrinelli (con il titolo Fuga a Est) pure Eastbound di Maylis de Kerangal.

Altro saggio presente in questa classifica è Fire Weather di John Vaillant.